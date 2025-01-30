Пассажирские самолеты снова заметили над Украиной — куда летели

Пассажирский самолет в небе. Иллюстративное фото: thepaper.cn

Над украинским небом уже неоднократно фиксировали пассажирские самолеты, которые якобы пролетают в закрытом воздушном пространстве. Однако из-за работы средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) данные о движении воздушных судов могут быть искажены.

Об этом сообщает ТСН, ссылаясь на Flightradar24.

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Самолет над Львовом

Flightradar24 сообщил, что 20 января зафиксировал пассажирский самолет бизнес-класса Bombardier Challenger 604 над Львовом. Отмечается, что он вылетел из Молдовы и якобы пересек воздушное пространство во Львове. Судя по маршруту полета, самолет мог дальше улететь в сторону Польши.

Самолет над Волынской областью

В тот же день Flightradar обнародовал данные, свидетельствующие, что над Волынской областью был замечен самолет рейсом Стамбул — Москва. Он двигался в сторону Беларуси, но каким-то образом попал на территорию Украины, пролетев вдоль границы над городами и селами Волыни.

Самолет над Луганском

По данным проекта, уже 29 января самолет Сочи — Москва заметили над частью Донецкой и Луганской областей, рядом с временно оккупированным Луганском.

Действительно ли пассажирские самолеты залетают в воздушное пространство Украины

Издание отметило, что транспондеры пассажирских самолетов дают искаженные координаты о своем местонахождении из-за работы средств РЭБ. Именно это является причиной, почему на Flightradar периодически появляется информация, что в воздушное пространство Украины якобы залетел российский или белорусский авиалайнер.

По данным специалистов авиационной отрасли, такие онлайн-приложения для отслеживания полетов не всегда точно сообщают о пребывании пассажирских самолетов в небе.

Напомним, украинская авиакомпания SkyUp хочет возобновить полеты над Украиной. Там заявили, что, несмотря на войну, у украинцев остается потребность путешествовать за границу.

Эксперт Александр Лиходид высказался против возобновления полетов и заявил, что "не нужно рисковать людьми".