Румынский политик ошарашил заявлением о разделении Украины

Румынский политик Келин Джорджеску. Фото: Reuters

Румынский пророссийский политик Келин Джорджеску заявил, что Украина — вымышленное государство. Он также высказался о неизбежном разделении нашей страны.

Об этом Келин Джорджеску сказал во время разговора с журналистом Ионом Кристой в среду, 29 января.

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Скандальное высказывание Джорджеску относительно Украины

Келин Джорджеску — ультраправый пророссийский политик. Он неоднократно делал заявления относительно Украины. В частности, отмечал, что выступает за запрет экспорта украинского зерна через Румынию и прекращение военной помощи Украине.

По словам румынского политика, мир меняется и границы, бесспорно, будут меняться. Он заявил о заинтересованности украинскими землями.

"Если границы изменятся, то где будем мы? У нас есть Северная Буковина — интерес. У нас есть Буджак, у нас есть Северный Марамуреш — правильно? От бывшего... как оно называлось... Закарпатье! Есть еще венгры... Львов, который останется с поляками, и Малороссия", — сказал Джорджеску.

Он также добавил, что разделение Украины точно произойдет. По мнению румынского политика, это неизбежный процесс.

"На сто процентов так и будет. Ну, у них нет другого пути! Дорога к чему-то подобному неизбежна. Украина — это вымышленное государство. Это Украинская Советская Социалистическая Республика!" — заявил Джорджеску.

Келин Джорджеску баллотируется на пост президента Румынии. Добавим, что сейчас он является самым популярным кандидатом.

Напомним, на территории Румынии нашли следы возможного удара российского дрона. Это произошло вблизи границы с Украиной.

До берегов Румынии попадет мазут с российских танкеров. Разлив произошел в результате аварии в Керченском проливе.