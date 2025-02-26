Задержание Келина Джорджеску в Румынии — пророссийского политика обвиняют в ряде преступлений

Политик Келин Джорджеску. Фото: REUTERS

В среду, 26 февраля, в Румынии состоялся многочасовой допрос пророссийского политика и экс-кандидата в президенты Келина Джорджеску. В прокуратуре он провел пять часов, после чего покинул здание без задержания или ареста.

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на источники в прокуратуре.

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В прокуратуре отметили, что политика подозревают в ряде серьезных преступлений, в частности в заговоре с целью подрыва конституционного строя, распространении ложной информации, создании или поддержке экстремистских группировок, пропаганде фашистских, расистских или ксенофобских идей, а также в прославлении лиц, причастных к военным преступлениям и преступлениям против человечества.

После допроса экс-кандидат в президенты покинул здание прокуратуры, в котором провел пять часов на допросе.

По неофициальной информации, Джорджеску будет находиться под судебным контролем в течение 60 дней.

Напомним, в декабре Конституционный суд Румынии принял беспрецедентное решение об отмене президентских выборов 2024 года. Причиной стали методы агитации пророссийского политика Келина Джорджеску. Решение основывалось на данных румынских спецслужб, которые рассекретили документы о масштабных манипуляциях в TikTok, обеспечивших политику значительную поддержку в соцсетях. Кроме того, во время своей предвыборной кампании Джорджеску обещал, что в случае победы прекратит экспорт зерна из Украины через Румынию.

А в январе Джорджеску заявил, что Украина якобы является "искусственным образованием". Он также высказал мнение о неизбежном разделе страны.