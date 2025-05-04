Выборы в Румынии 4 мая — ультраправый Джордже Симион лидирует несмотря на прогнозы

Выборы президента в Румынии — ультраправый кандидат в лидерах
В Румынии состоялся первый тур повторных президентских выборов. Уже подсчитано больше половины бюллетеней, и в гонке ультраправый кандидат Джордже Симион набирает больше голосов, чем прогнозировалось.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на официальный портал Центрального избирательного бюро Румынии.
Кто лидирует на выборах
По состоянию на 23:20, 4 мая, подсчитано 91,06% бюллетеней.
Как и прогнозировалось, большинство голосов набирает Джордже Симион — лидер националистической партии "Альянс за единство румынов". Согласно подсчету, за него проголосовали 40,09% избирателей. Хотя прогнозы экзитполов, в частности, INSCOP, говорили, что у Симион получит 36,2% голосов.
Второе место занимает Крин Антонеску с результатом 21,11% (по экзиполу было 21,5%), а третье — Никушор Дан с 19,58% голосов (экзитпол прогнозировал 20,6%).
Подробно с предварительными результатами кандидатов можно ознакомится ниже.
Выборы в Румынии проходят после того, как Конституционный суд страны аннулировал итоги ноябрьского голосования 2024 года. Причиной стали подозрения в российском вмешательстве. Тогда победителем был объявлен кандидат с пророссийской репутацией Георге Джорджеску, впоследствии отстранённый от участия в новых выборах.
Одним из заметных участников нынешней кампании стал Джордже Симион - активный организатор протестов против аннулирования выборов. Он известен своими националистическими взглядами, выступает за объединение Румынии и Молдовы, критикует Европейский союз и выражает симпатии к Дональду Трампу. Несмотря на призывы сократить военную помощь Украине, Симион отрицает, что придерживается пророссийских взглядов. При этом ему запрещен въезд как в Украину, так и в Молдову.
Напомним, вчера мы писали, что местных выборах в Великобритании победу одержала правопопулистская партия Reform UK, возглавляемая лидером Brexit Найджелом Фараджем. Она победила Лейбористскую партию, которую возглавляет премьер-министр Кир Стармер. При этом Фарадж осудил вторжение РФ в Украину.
Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский поздравил Марка Карни и Либеральную партию Канады с победой в их стране на федеральных выборах.
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