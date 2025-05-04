Выборы в Румынии 4 мая — ультраправый Джордже Симион лидирует несмотря на прогнозы

Ультраправый кандидат в президенты Румынии Джордже Симион. Фото: facebook.com/george.simion

В Румынии состоялся первый тур повторных президентских выборов. Уже подсчитано больше половины бюллетеней, и в гонке ультраправый кандидат Джордже Симион набирает больше голосов, чем прогнозировалось.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на официальный портал Центрального избирательного бюро Румынии.

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По состоянию на 23:20, 4 мая, подсчитано 91,06% бюллетеней.

Как и прогнозировалось, большинство голосов набирает Джордже Симион — лидер националистической партии "Альянс за единство румынов". Согласно подсчету, за него проголосовали 40,09% избирателей. Хотя прогнозы экзитполов, в частности, INSCOP, говорили, что у Симион получит 36,2% голосов.

Второе место занимает Крин Антонеску с результатом 21,11% (по экзиполу было 21,5%), а третье — Никушор Дан с 19,58% голосов (экзитпол прогнозировал 20,6%).

Подробно с предварительными результатами кандидатов можно ознакомится ниже.

Официальный подсчет голосов на выборах президента в Румынии: скриншот

Выборы в Румынии проходят после того, как Конституционный суд страны аннулировал итоги ноябрьского голосования 2024 года. Причиной стали подозрения в российском вмешательстве. Тогда победителем был объявлен кандидат с пророссийской репутацией Георге Джорджеску, впоследствии отстранённый от участия в новых выборах.

Одним из заметных участников нынешней кампании стал Джордже Симион - активный организатор протестов против аннулирования выборов. Он известен своими националистическими взглядами, выступает за объединение Румынии и Молдовы, критикует Европейский союз и выражает симпатии к Дональду Трампу. Несмотря на призывы сократить военную помощь Украине, Симион отрицает, что придерживается пророссийских взглядов. При этом ему запрещен въезд как в Украину, так и в Молдову.

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