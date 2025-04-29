Зеленский поздравил Марка Карни с победой на выборах в Канаде

Новый лидер Либеральной партии Канады. Фото: REUTERS/Jennifer Gauthier

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Марка Карни и Либеральную партию Канады с результатом на федеральных выборах. В своем обращении глава государства отметил глубокую благодарность за неизменную поддержку со стороны Канады.

Об этом Владимир Зеленский написал в соцсети X.

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Сообщение Владимира Зеленского. Фото: скриншот

Он подчеркнул, что Украина высоко ценит партнерские отношения между государствами, а также принципиальную позицию канадского народа в вопросе противодействия российской агрессии.

"Украина глубоко ценит наши тесные связи с Канадой и неизменную поддержку канадского народа. Мы искренне благодарны за принципиальное лидерство Канады в поддержке Украины — от военной, финансовой и гуманитарной помощи до введения санкций против России. Мы уверены, что наше партнерство будет только укрепляться в нашем общем стремлении к миру, справедливости и безопасности", — говорится в сообщении Зеленского.

Напомним, сегодня, 29 апреля, в Канаде объявили результаты досрочных парламентских выборов.

Победителем выборов стал лидер либеральной партии Марк Карни. Редакция Новини.LIVE писала, что известно о политике и почему Джастин Трюдо покинул пост премьер-министра страны.

Тем временем в США президент Дональд Трамп в очередной раз упомянул о намерениях включить в состав Канаду, как 51-й штат.