Зеленский поздравил Марка Карни с победой на выборах в Канаде

Зеленский поздравил Карни с победой на выборах в Канаде
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Марка Карни и Либеральную партию Канады с результатом на федеральных выборах. В своем обращении глава государства отметил глубокую благодарность за неизменную поддержку со стороны Канады.
Об этом Владимир Зеленский написал в соцсети X.
Зеленский поздравил Марка Карни
Он подчеркнул, что Украина высоко ценит партнерские отношения между государствами, а также принципиальную позицию канадского народа в вопросе противодействия российской агрессии.
"Украина глубоко ценит наши тесные связи с Канадой и неизменную поддержку канадского народа. Мы искренне благодарны за принципиальное лидерство Канады в поддержке Украины — от военной, финансовой и гуманитарной помощи до введения санкций против России. Мы уверены, что наше партнерство будет только укрепляться в нашем общем стремлении к миру, справедливости и безопасности", — говорится в сообщении Зеленского.
Напомним, сегодня, 29 апреля, в Канаде объявили результаты досрочных парламентских выборов.
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