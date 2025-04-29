Зеленський привітав Марка Карні з перемогою на виборах у Канаді

Зеленський привітав Карні з перемогою на виборах у Канаді
Президент України Володимир Зеленський привітав Марка Карні та Ліберальну партію Канади з результатом на федеральних виборах. У своєму зверненні глава держави наголосив на глибокій вдячності за незмінну підтримку з боку Канади.
Про це Володимир Зеленський написав в соцмережі X.
Зеленський привітав Марка Карні
Він підкреслив, що Україна високо цінує партнерські відносини між державами, а також принципову позицію канадського народу у питанні протидії російській агресії.
"Україна глибоко цінує наші тісні зв'язки з Канадою та незмінну підтримку канадського народу. Ми щиро вдячні за принципове лідерство Канади у підтримці України — від військової, фінансової та гуманітарної допомоги до запровадження санкцій проти Росії. Ми впевнені, що наше партнерство лише зміцнюватиметься у нашому спільному прагненні до миру, справедливості та безпеки", — йдеться у повідомленні Зеленського.
Нагадаємо, сьогодні, 29 квітня, у Канаді оголосили результати дострокових парламентських виборів.
Переможцем виборів став лідер ліберальної партії Марк Карні. Редакція Новини.LIVE писала, що відомо про політика та чому Джастін Трюдо покинув посаду прем'єр-міністра країни.
Тим часом в США президент Дональд Трамп вкотре згадав про наміри долучити до складу Канаду, як 51-й штат.
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