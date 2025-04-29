Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Зеленський привітав Карні з перемогою на виборах у Канаді arrow

Зеленський привітав Карні з перемогою на виборах у Канаді

29 квітня 2025 12:55
Анастасія Постоєнко - Редактор
Зеленський привітав Марка Карні з перемогою на виборах у Канаді
Новий лідер Ліберальної партії Канади. Фото: REUTERS/Jennifer Gauthier
Анастасія Постоєнко - Редактор

Президент України Володимир Зеленський привітав Марка Карні та Ліберальну партію Канади з результатом на федеральних виборах. У своєму зверненні глава держави наголосив на глибокій вдячності за незмінну підтримку з боку Канади.

Про це Володимир Зеленський написав в соцмережі X.

Реклама
Читайте також:

Зеленський привітав Марка Карні

null
Повідомлення Володимира Зеленського. Фото: скриншот

Він підкреслив, що Україна високо цінує партнерські відносини між державами, а також принципову позицію канадського народу у питанні протидії російській агресії.

"Україна глибоко цінує наші тісні зв'язки з Канадою та незмінну підтримку канадського народу. Ми щиро вдячні за принципове лідерство Канади у підтримці України — від військової, фінансової та гуманітарної допомоги до запровадження санкцій проти Росії. Ми впевнені, що наше партнерство лише зміцнюватиметься у нашому спільному прагненні до миру, справедливості та безпеки", — йдеться у повідомленні Зеленського. 

Нагадаємо, сьогодні, 29 квітня, у Канаді оголосили результати дострокових парламентських виборів. 

Переможцем виборів став лідер ліберальної партії Марк Карні. Редакція Новини.LIVE писала, що відомо про політика та чому Джастін Трюдо покинув посаду прем'єр-міністра країни. 

Тим часом в США президент Дональд Трамп вкотре згадав про наміри долучити до складу Канаду, як 51-й штат.

Володимир Зеленський Канада вибори перемога Марк Карні
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама