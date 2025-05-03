Правая партия победила на местных выборах в Британии - их позиция по Украине

Правопопулистская партия Reform UK. Фото: Reuters

На местных выборах в Великобритании правопопулистская партия Reform UK, возглавляемая лидером Brexit Найджелом Фараджем, одержала победу над Лейбористской партией, которую возглавляет премьер-министр Кир Стармер. Фарадж осудил вторжение РФ в Украину.

Об этом сообщает Politico.

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Фарадж одержал победу над лейбористами на выборах на северо-западе Англии, что позволит ему получить сотни мандатов в местных советах.

Выборы показали, что рост популярности партии Reform UK, который вывел ее на первое место в опросах общественного мнения в последние месяцы, является подлинным и подтвержденным.

"Это, в свою очередь, означает, что вопрос о том, может ли сам Фарадж рано или поздно оказаться на посту премьер-министра Великобритании, больше не является политической фантастикой", — пишет Politico.

Эти результаты стали явным поражением для левоцентристской Лейбористской партии под руководством премьер-министра Кира Стармера, поддержка которой в опросах резко снизилась с момента прихода к власти в июле прошлого года из-за растущего недовольства избирателей.

По всей стране партия Reform UK получила 30% голосов, оставив лейбористов на втором месте с 20%, либеральных демократов — с 17%, а консерваторов — на четвертом — с 15% голосов.

Самым большим достижением стало получение парламентского места в Ранкорне и Гелсби на северо-западе Англии, которое партия "Реформа" получила с минимальным перевесом в шесть голосов после полного пересчета. Несмотря на то, что эта победа была довольно незначительной, она четко отразила снижение поддержки лейбористов.

"Reform UK" также получила десятки мест в местных советах, отобрав их как у Лейбористской, так и у Консервативной партии. Недавно политическая сила завершила выборы на первом месте по количеству избранных советников, опередив две основные партии, в частности в около 125 определенных местах в советах.

Какова позиция партии Reform UK по Украине

61-летний Фарадж имеет богатый политический опыт, охватывающий несколько десятилетий. Считает выход Великобритании из Европейского Союза одним из важнейших дел своей жизни. Он поддерживает Дональда Трампа и активно агитировал за него, но в последнее время начал дистанцироваться от некоторых решений американского президента по таможенной политике и Украине.

В прошлом году Фарадж заявил, что расширение НАТО и Евросоюза, мол, спровоцировало Путина на полномасштабное вторжение. После волны критики он уточнил, что не является сторонником президента России и что нападение на Украину считает аморальным, позорным и не имеющим никакого оправдания.

В этом году Фарадж продемонстрировал более убедительную проукраинскую позицию. Неожиданно в феврале высказался за вступление Украины в НАТО. Считает этот шаг непременной частью будущего мирного соглашения.

Напомним, Великобритания ввела новый пакет санкций против России, который предусматривает запрет на экспорт контроллеров для игровых консолей.

А в МИД Британии сообщили результаты переговоров в Лондоне между министрами.