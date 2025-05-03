Права партія перемогла на місцевих виборах у Британії — їхня позиція щодо України

Правопопулістська партія Reform UK. Фото: Reuters

На місцевих виборах у Великій Британії правопопулістська партія Reform UK, очолювана лідером Brexit Найджелом Фараджем, здобула перемогу над Лейбористською партією, яку очолює прем'єр-міністр Кір Стармер. Фарадж засудив вторгнення РФ в Україну.

Про це повідомляє Politico.

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Фарадж здобув перемогу над лейбористами на виборах на північному заході Англії, що дозволить йому отримати сотні мандатів у місцевих радах.

Вибори показали, що зростання популярності партії Reform UK, яке вивело її на перше місце в опитуваннях громадської думки в останні місяці, є справжнім і підтвердженим.

"Це, своєю чергою, означає, що питання про те, чи може сам Фарадж рано чи пізно опинитися на посаді прем'єр-міністра Великої Британії, більше не є політичною фантастикою", — пише Politico.

Ці результати стали явною поразкою для лівоцентристської Лейбористської партії під керівництвом прем'єр-міністра Кіра Стармера, підтримка якої в опитуваннях різко знизилась з моменту приходу до влади в липні минулого року через зростаюче невдоволення виборців.

По всій країні партія Reform UK отримала 30% голосів, залишивши лейбористів на другому місці з 20%, ліберальних демократів – з 17%, а консерваторів – на четвертому – з 15% голосів.

Найбільшим досягненням стало отримання парламентського місця в Ранкорні та Гелсбі на північному заході Англії, яке партія "Реформа" здобула з мінімальною перевагою в шість голосів після повного перерахунку. Попри те, що ця перемога була досить незначною, вона чітко відобразила зниження підтримки лейбористів.

"Reform UK" також здобула десятки місць у місцевих радах, відібравши їх як у Лейбористської, так і у Консервативної партії. Нещодавно політична сила завершила вибори на першому місці за кількістю обраних радників, випередивши дві основні партії, зокрема в близько 125 визначених місцях у радах.

Яка позиція партії Reform UK щодо України

61-річний Фарадж має багатий політичний досвід, що охоплює кілька десятиліть. Вважає вихід Великобританії з Європейського Союзу однією з найважливіших справ свого життя. Він підтримує Дональда Трампа та активно агітував за нього, але останнім часом почав дистанціюватися від деяких рішень американського президента щодо митної політики та України.

Минулого року Фарадж заявив, що розширення НАТО та Євросоюзу, мовляв, спровокувало Путіна на повномасштабне вторгнення. Після хвилі критики він уточнив, що не є прихильником президента Росії і що напад на Україну вважає аморальним, ганебним і таким, що не має жодного виправдання.

Цьогоріч Фарадж продемонстрував більш переконливу проукраїнську позицію. Несподівано в лютому висловився за вступ України до НАТО. Вважає цей крок неодмінною частиною майбутньої мирної угоди.

Нагадаємо, Велика Британія ввела новий пакет санкцій проти Росії, який передбачає заборону на експорт контролерів для ігрових консолей.

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