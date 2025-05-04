Вибори в Румунії 4 травня — ультраправий Джордже Сіміон лідирує попри прогнози

Ультраправий кандидат у президенти Румунії Джордже Сіміон. Фото: facebook.com/george.simion

У Румунії відбувся перший тур повторних президентських виборів. Уже підраховано понад половину бюлетенів, і в перегонах ультраправий кандидат Джордже Сіміон набирає більше голосів, ніж прогнозувалося.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на офіційний портал Центрального виборчого бюро Румунії.

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Станом на 23:20, 4 травня, підраховано 91,06% бюлетенів.

Як і прогнозувалося, більшість голосів набирає Джордже Сіміон — лідер націоналістичної партії "Альянс за єдність румунів". Згідно з підрахунком, за нього проголосували 40,09% виборців. Хоча прогнози екзитполів, зокрема, INSCOP, говорили, що Сіміон отримає 36,2% голосів.

Друге місце посідає Крін Антонеску з результатом 21,11% (за екзитполом було 21,5%), а третє — Нікушор Дан із 19,58% голосів (екзитпол прогнозував 20,6%).

Детально з попередніми результатами кандидатів можна ознайомитись нижче.

Офіційний підрахунок голосів на виборах президента в Румунії: скріншот

Вибори в Румунії відбуваються після того, як Конституційний суд країни анулював підсумки листопадового голосування 2024 року. Причиною стали підозри в російському втручанні. Тоді переможцем було оголошено кандидата з проросійською репутацією Георге Джорджеску, якого згодом усунули від участі в нових виборах.

Одним із помітних учасників нинішньої кампанії став Джордже Сіміон - активний організатор протестів проти анулювання виборів. Він відомий своїми націоналістичними поглядами, виступає за об'єднання Румунії та Молдови, критикує Європейський союз і висловлює симпатії до Дональда Трампа. Незважаючи на заклики скоротити військову допомогу Україні, Сіміон заперечує, що дотримується проросійських поглядів. При цьому йому заборонено в'їзд як в Україну, так і в Молдову.

Нагадаємо, вчора ми писали, що на місцевих виборах у Великій Британії перемогу здобула правопопулістська партія Reform UK, очолювана лідером Brexit Найджелом Фараджем. Вона перемогла Лейбористську партію, яку очолює прем'єр-міністр Кір Стармер. При цьому Фарадж засудив вторгнення РФ в Україну.

Також ми писали, що президент України Володимир Зеленський привітав Марка Карні та Ліберальну партію Канади з перемогою в їхній країні на федеральних виборах.