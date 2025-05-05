Выборы в Румынии 4 мая — Симион и Дан вышли во второй тур

Женщина голосует на выборах. Иллюстративное фото: cepa.org

В воскресенье, 4 мая, в Румынии прошел первый тур повторных президентских выборов. В ночь на 5 мая уже подсчитаны практически все голоса и теперь известно, кто попадет во второй тур.

Об этом гласят данные на официальном портале Центрального избирательного бюро Румынии.

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Кто попадет во второй тур выборов президента Румынии

По состоянию на 03:30 подсчитано 99,92% бюллетеней. С большим отрывом вперед вырвался ультраправый политик и критик Украины Джордже Симион, набрав 40,92% голосов.

Второе место занял бывший мэр Бухареста Никушор Дан с результатом 20,98%. Третье место получил Крин Антонеску, набрав 20,11%. Подробнее о результатах всех кандидатом можно посмотреть ниже.

Официальный подсчет голосов на выборах президента в Румынии: скриншот

Несмотря на тройку лидеров, во второй тур президентских выборов выйдут двое, а именно — Джордже Симион и Никушор Дан. Ожидается, что выборы будут 18 мая.

Напомним, недавно мы писали, что ультраправый кандидат набрал больше голосов, чем прогнозировалось. Согласно экзитполов, у Симиона должно было 36,2%.

Подробнее о том, что известно о Джордже Симионе — читайте по этой ссылке.