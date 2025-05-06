В Польше заявили о попытках РФ вмешаться в выборы

Министр цифровых технологий Польши Кшиштоф Гавковский. Фото: Reuters

Министр цифровых технологий Польши Кшиштоф Гавковский заявил, что Россия пытается вмешаться в президентские выборы. Для этого россияне, в частности, распространяют дезинформацию внутри страны.

Об этом пишет Reuters во вторник, 6 мая.

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Выборы в Польше

В материале говорится, что Польша сталкивается с беспрецедентной попыткой России вмешаться в президентские выборы. Сейчас предвыборная кампания вступила в завершающую стадию, а первый тур голосования состоится 18 мая.

По словам Гавковского, ключевой мишенью для российских диверсий, кибератак и дезинформации Польшу сделала роль, как центра помощи Украине. Сейчас Варшава находится в состоянии повышенной готовности к вмешательству, особенно на фоне отмены выборов в Румынии в декабре 2024 года из-за обвинений в российском вмешательстве.

Издание пишет, что Россия неоднократно отрицала причастность к вмешательству в иностранные выборы и критиковала решение об отмене выборов в Румынии. Однако польский министр рассказал, что сейчас в Польше сталкиваются с беспрецедентной попыткой вмешательства в избирательный процесс со стороны России.

"Это делается путем распространения дезинформации в сочетании с гибридными атаками на польскую критическую инфраструктуру с целью парализовать нормальное функционирование государства", — уточнил Гавковский.

Он добавил, что объектами для атак стали компании по водоснабжению и водоотводу, теплоэлектростанции и органы государственного управления. По сравнению с прошлым годом уровень российской активности по кибератакам вырос более чем в два раза.

Напомним, вчера премьер-министр Румынии Марчел Чолаку подал в отставку из-за выборов.

А кандидат на пост канцлера Германии Фридрих Мерц не набрал достаточное количество голосов во время первого тура.