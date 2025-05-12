За пожежею в торгівельному центрі у Варшаві стоїть Росія, — Туск

Пожежа в торговому центрі. Фото: REUTERS

Польща з'ясувала, хто стоїть за масштабною пожежею у торговому центрі у Варшаві у 2024 році. За словами прем'єр-міністра Дональда Туска, це були російські спецслужби.

Про це пише Reuters.

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Туск заявив, що за пожежею, яка майже повністю знищила варшавський торговий центр у травні 2024, стоять російські спецслужби.

"Ми вже точно знаємо, що велика пожежа на Маривільській була результатом підпалу, замовленого російськими службами", — сказав він.

За словами прем'єра, дії координувала особа, яка перебуває в Росії, а деякі з виконавців уже перебувають під вартою, решта ідентифіковані і розшукуються.

Видання пише, що Польща стала мішенню дії, які були частиною "гібридної війни" Росії, яка намагається дестабілізувати функціонування країн, які підтримують Україну, застосовуючи такі тактики, як підпали та кібератаки.

Підпали в інших країнах

Польські слідчі співпрацюють з владою Литви, де також була здійснена диверсійна діяльність.

"Ми маємо глибокі знання про порядок і хід підпалу, а також про те, як злочинці задокументували його. Їхні дії організувала і керувала встановлена особа, яка перебуває в Російській Федерації", — заявили міністр юстиції Адам Боднар і міністр внутрішніх справ Томаш Сємоняк.

У березні прокуратура Литви звинуватила військову розвідку Росії в організації підпалу магазину IKEA у Вільнюсі — він стався за три дні до пожежі в Польщі. Водночас Росія заперечує свою причетність до підпалів.

Нагадаємо, у польському готелі знайшли тіла двох чоловіків, один з яких українець.

А міністр цифрових технологій Польщі Кшиштоф Гавковський заявив, що Росія намагається втрутитися у президентські вибори, поширюючи дезінформацію.