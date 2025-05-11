У Польщі в готелі виявили тіло українця — деталі

Польська поліція. Ілюстративне фото: Polskie Radio

У польському місті Краків в одному з готелів знайшли тіла двох чоловіків. Одним з них виявився громадянин України.

Про це пише Polskie Radio.

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Знайдені тіла у готелі

Відомо, що готель розташований в одному з гуртожитків на вулиці Реймонта в Кракові. Тіла знайшли працівники закладу та звернулися до поліції.

За словами речниці Воєводської комендатури поліції Катажини Цісло, один загиблий — 58-річний українець, який мешкав там протягом останніх двох років. Інший мав документи, але наразі його особу ще остаточно не підтвердили. За попередніми даними, його вік також був 58 років.

Слідство свідчить, що один із них міг бути вбитий, а другий, ймовірно, здійснив самогубство.

Водночас правоохоронці не виключають того, що смерть обох настала раніше, але точний час і причини загибелі встановлять судово-медичні експерти. Крім того, з'ясовуються обставини трагедії.

Нагадаємо, днями у селі Софіївська Борщагівка поблизу Києва сталася смертельна стрілянина.

За даними поліції, стрілець на тлі конфлікту вбив чоловіка в автомобілі та його тещу в будинку, який розташованй поруч.