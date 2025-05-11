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В Польше нашли тело украинца в отеле — не исключают убийство

11 мая 2025 07:24
Евгения Брюховецкая - редактор
В Польше в отеле обнаружили тело украинца — детали
Польская полиция. Иллюстративное фото: Polskie Radio
Евгения Брюховецкая - редактор

В польском городе Краков в одном из отелей нашли тела двух мужчин. Одним из них оказался гражданин Украины.

Об этом пишет Polskie Radio.

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Найденные тела в отеле

Известно, что отель расположен в одном из общежитий на улице Реймонта в Кракове. Тела нашли работники заведения и обратились в полицию.

По словам пресс-секретаря Воеводской комендатуры полиции Катажины Цисло, один погибший — 58-летний украинец, который жил там в течение последних двух лет. Другой имел документы, но пока его личность еще окончательно не подтвердили. По предварительным данным, его возраст также был 58 лет.

Следствие свидетельствует, что один из них мог быть убит, а второй, вероятно, совершил самоубийство.

В то же время правоохранители не исключают того, что смерть обоих наступила раньше, но точное время и причины гибели установят судебно-медицинские эксперты. Кроме того, выясняются обстоятельства трагедии.

Напомним, на днях в селе Софиевская Борщаговка под Киевом произошла смертельная стрельба.

По данным полиции, стрелок на фоне конфликта убил мужчину в автомобиле и его тещу в доме, который расположен рядом.

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