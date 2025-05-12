За пожаром в торговом центре в Варшаве стоит Россия, - Туск

Пожар в торговом центре. Фото: REUTERS

Польша выяснила, кто стоит за масштабным пожаром в торговом центре в Варшаве в 2024 году. По словам премьер-министра Дональда Туска, это были российские спецслужбы.

Об этом пишет Reuters.

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Туск заявил, что за пожаром, который почти полностью уничтожил варшавский торговый центр в мае 2024 года, стоят российские спецслужбы.

"Мы уже точно знаем, что большой пожар на Маривильской был результатом поджога, заказанного российскими службами", — сказал он.

По словам премьера, действия координировало лицо, находящееся в России, а некоторые из исполнителей уже находятся под стражей, остальные идентифицированы и разыскиваются.

Издание пишет, что Польша стала мишенью действия, которые были частью "гибридной войны" России, которая пытается дестабилизировать функционирование стран, которые поддерживают Украину, применяя такие тактики, как поджоги и кибератаки.

Поджоги в других странах

Польские следователи сотрудничают с властями Литвы, где также была осуществлена диверсионная деятельность.

"Мы имеем глубокие знания о порядке и ходе поджога, а также о том, как преступники задокументировали его. Их действия организовало и руководило установленное лицо, находящееся в Российской Федерации", — заявили министр юстиции Адам Боднар и министр внутренних дел Томаш Семоняк.

В марте прокуратура Литвы обвинила военную разведку России в организации поджога магазина IKEA в Вильнюсе — он произошел за три дня до пожара в Польше. В то же время Россия отрицает свою причастность к поджогам.

Напомним, в польском отеле нашли тела двух мужчин, один из которых украинец.

А министр цифровых технологий Польши Кшиштоф Гавковский заявил, что Россия пытается вмешаться в президентские выборы, распространяя дезинформацию.