За пожаром в торговом центре в Варшаве стоит Россия, - Туск

Польша нашла российский след в пожаре в ТЦ Варшавы
Польша выяснила, кто стоит за масштабным пожаром в торговом центре в Варшаве в 2024 году. По словам премьер-министра Дональда Туска, это были российские спецслужбы.
Об этом пишет Reuters.
Пожар в ТЦ в Варшаве
Туск заявил, что за пожаром, который почти полностью уничтожил варшавский торговый центр в мае 2024 года, стоят российские спецслужбы.
"Мы уже точно знаем, что большой пожар на Маривильской был результатом поджога, заказанного российскими службами", — сказал он.
По словам премьера, действия координировало лицо, находящееся в России, а некоторые из исполнителей уже находятся под стражей, остальные идентифицированы и разыскиваются.
Издание пишет, что Польша стала мишенью действия, которые были частью "гибридной войны" России, которая пытается дестабилизировать функционирование стран, которые поддерживают Украину, применяя такие тактики, как поджоги и кибератаки.
Поджоги в других странах
Польские следователи сотрудничают с властями Литвы, где также была осуществлена диверсионная деятельность.
"Мы имеем глубокие знания о порядке и ходе поджога, а также о том, как преступники задокументировали его. Их действия организовало и руководило установленное лицо, находящееся в Российской Федерации", — заявили министр юстиции Адам Боднар и министр внутренних дел Томаш Семоняк.
В марте прокуратура Литвы обвинила военную разведку России в организации поджога магазина IKEA в Вильнюсе — он произошел за три дня до пожара в Польше. В то же время Россия отрицает свою причастность к поджогам.
Напомним, в польском отеле нашли тела двух мужчин, один из которых украинец.
А министр цифровых технологий Польши Кшиштоф Гавковский заявил, что Россия пытается вмешаться в президентские выборы, распространяя дезинформацию.
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