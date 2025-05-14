Сикорский прокомментировал размещение польских войск в Украине

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Фото: Радослав Сикорский/X

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отреагировал на заявление спецпредставителя президента США Кита Келлога относительно возможного размещения польских войск в Украине. Глава дипломатического ведомства Польши отметил, что таких планов его страна пока нет.

Об этом информирует польское издание Wprost.

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Напомним, что специальный посланник США по вопросам Украины и России генерал Кит Келлог заявил, что Вашингтон обсуждает с европейскими союзниками вопрос развертывания британских, французских, немецких и польских войск к западу от Днепра.

В ответ на заявление Келлога Сикорский заверил, что у Польши нет планов отправлять своих военных в Украину.

"Прекратите манипулировать", — ответил Сикорский на заявление спецпредставителя президента США Кита Келлога.

По мнению главы МИД, Келлог "чрезмерно интерпретировал", что Польша может быть частью этой операции, если она состоится.

"Но, как уже много раз заявляли министр обороны, глава правительства и я, наше участие в операции не будет включать присутствие польских солдат на украинской земле", — подчеркнул Сикорский.

В то же время глава польского дипломатического ведомства отметил, что с точки зрения Польши речь будет идти об авиационной поддержке, охране логистического узла и защите "более чем 600-километровой границы с Россией и Беларусью для обеспечения безопасности войск, которые отправятся в Украину".

Напомним, что представители польского правительства уже комментировали заявление Келлога относительно возможного размещения польских войск на территории Украины.

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