У МЗС Польщі заявили про сильний вплив Китаю на РФ

У Польщі назвали країну, яка могла б "поставити на місце" Путіна
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський назвав країну, яка змогла б "поставити на місце" російського диктатора Володимира Путіна. На його думку, цією країною є Китай.
Про це Сікорський сказав в інтерв'ю Tagesspiegel.
Вплив Китаю на Росію
Сікорський вважає, що Китай міг би припинити російсько-українську війну й "поставити Путіна на місце".
Він пояснив, що Росія наразі є "економічним васалом" КНР, тому якби з боку Китаю пригрозили торгівельним ембарго — Росія була б змушена підкоритися.
"Однак наразі це видається малоймовірним", — зауважив голова МЗС Польщі.
Переговори України та РФ
16 травня 2025 року в Стамбулі відбулися перші з 2022 року прямі переговори між українською та російською делегаціями, посередником яких виступила Туреччина. Зустріч тривала менш ніж дві години, завершившись без значного прориву.
Україна запропонувала 30-денне безумовне припинення вогню, на що Росія висунула вимоги щодо територіальних поступок — віддати Запоріжжя, Херсон, Донецьк та Луганськ.
Але сторонам вдалося домовитися про найбільший обмін з початку повномасштабного вторгнення — 1000 на 1000 полонених.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп повідомив, коли може зустрітися з Путіним.
А Міністр оборони України Рустем Умєров заявив про підготовку до зустрічі Президента України Володимира Зеленського та Путіна.
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