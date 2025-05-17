У МЗС Польщі заявили про сильний вплив Китаю на РФ

Голова МЗС Польщі Радослав Сікорський. Фото: dpa

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський назвав країну, яка змогла б "поставити на місце" російського диктатора Володимира Путіна. На його думку, цією країною є Китай.

Про це Сікорський сказав в інтерв'ю Tagesspiegel.

Реклама

Читайте також:

Вплив Китаю на Росію

Сікорський вважає, що Китай міг би припинити російсько-українську війну й "поставити Путіна на місце".

Він пояснив, що Росія наразі є "економічним васалом" КНР, тому якби з боку Китаю пригрозили торгівельним ембарго — Росія була б змушена підкоритися.

"Однак наразі це видається малоймовірним", — зауважив голова МЗС Польщі.

Переговори України та РФ

16 травня 2025 року в Стамбулі відбулися перші з 2022 року прямі переговори між українською та російською делегаціями, посередником яких виступила Туреччина. Зустріч тривала менш ніж дві години, завершившись без значного прориву.

Україна запропонувала 30-денне безумовне припинення вогню, на що Росія висунула вимоги щодо територіальних поступок — віддати Запоріжжя, Херсон, Донецьк та Луганськ.

Але сторонам вдалося домовитися про найбільший обмін з початку повномасштабного вторгнення — 1000 на 1000 полонених.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп повідомив, коли може зустрітися з Путіним.

А Міністр оборони України Рустем Умєров заявив про підготовку до зустрічі Президента України Володимира Зеленського та Путіна.