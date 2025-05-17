В МИД Польши заявили о сильном влиянии Китая на РФ

В Польше назвали страну, которая может поставить на место Путина
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский назвал страну, которая смогла бы "поставить на место" российского диктатора Владимира Путина. По его мнению, этой страной является Китай.
Об этом Сикорский сказал в интервью Tagesspiegel.
Влияние Китая на Россию
Сикорский считает, что Китай мог бы прекратить российско-украинскую войну и "поставить Путина на место".
Он пояснил, что Россия сейчас является "экономическим вассалом" КНР, поэтому если бы со стороны Китая пригрозили торговым эмбарго - Россия была бы вынуждена подчиниться.
"Однако сейчас это представляется маловероятным", — отметил глава МИД Польши.
Переговоры Украины и РФ
16 мая 2025 года в Стамбуле состоялись первые с 2022 года прямые переговоры между украинской и российской делегациями, посредником которых выступила Турция. Встреча длилась менее двух часов, завершившись без значительного прорыва.
Украина предложила 30-дневное безусловное прекращение огня, на что Россия выдвинула требования о территориальных уступках - отдать Запорожье, Херсон, Донецк и Луганск.
Но сторонам удалось договориться о самом большом обмене с начала полномасштабного вторжения — 1000 на 1000 пленных.
Напомним, президент США Дональд Трамп сообщил, когда может встретиться с Путиным.
А Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил о подготовке к встрече Президента Украины Владимира Зеленского и Путина.
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