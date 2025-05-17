В МИД Польши заявили о сильном влиянии Китая на РФ

Глава МИД Польши Радослав Сикорский. Фото: dpa

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский назвал страну, которая смогла бы "поставить на место" российского диктатора Владимира Путина. По его мнению, этой страной является Китай.

Об этом Сикорский сказал в интервью Tagesspiegel.

Реклама

Читайте также:

Влияние Китая на Россию

Сикорский считает, что Китай мог бы прекратить российско-украинскую войну и "поставить Путина на место".

Он пояснил, что Россия сейчас является "экономическим вассалом" КНР, поэтому если бы со стороны Китая пригрозили торговым эмбарго - Россия была бы вынуждена подчиниться.

"Однако сейчас это представляется маловероятным", — отметил глава МИД Польши.

Переговоры Украины и РФ

16 мая 2025 года в Стамбуле состоялись первые с 2022 года прямые переговоры между украинской и российской делегациями, посредником которых выступила Турция. Встреча длилась менее двух часов, завершившись без значительного прорыва.

Украина предложила 30-дневное безусловное прекращение огня, на что Россия выдвинула требования о территориальных уступках - отдать Запорожье, Херсон, Донецк и Луганск.

Но сторонам удалось договориться о самом большом обмене с начала полномасштабного вторжения — 1000 на 1000 пленных.

Напомним, президент США Дональд Трамп сообщил, когда может встретиться с Путиным.

А Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил о подготовке к встрече Президента Украины Владимира Зеленского и Путина.