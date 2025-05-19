Зеленский провел телефонный разговор с новым президентом Румынии Даном Даном

Зеленский позвонил новому главе Румынии — о чем шла речь
Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 19 мая, провел телефонный разговор с новоизбранным президентом Румынии Никушором Даном. Украинский лидер поздравил его с победой на выборах.
Об этом Зеленский сообщил в Telegram.
Разговор Зеленского и Дана
"Очень важно, чтобы Румыния развивалась и чтобы мы все вместе сотрудничали в нашем регионе и в Европе", — отметил президент.
Он подчеркнул, что Украина уважает Румынию и выбор румынского народа. В то же время это страна, от которой многое зависит в вопросах безопасности.
Зеленский поблагодарил за вклад в защиту жизней украинцев и отметил, что поддержка Украины продолжится.
"Румыния понимает, насколько важна борьба за свободу и справедливость", — добавил он.
Кроме того, украинский лидер пригласил Дана приехать в Украину и обсудил ближайшие возможности встречи.
Напомним, вчера в Румынии состоялся второй тур президентских выборов.
Новым президентом страны стал мэр Бухареста Никушор Дан, набрав 54,32% голосов.
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