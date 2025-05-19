Зеленский провел телефонный разговор с новым президентом Румынии Даном Даном

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 19 мая, провел телефонный разговор с новоизбранным президентом Румынии Никушором Даном. Украинский лидер поздравил его с победой на выборах.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram.

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Разговор Зеленского и Дана

"Очень важно, чтобы Румыния развивалась и чтобы мы все вместе сотрудничали в нашем регионе и в Европе", — отметил президент.

Он подчеркнул, что Украина уважает Румынию и выбор румынского народа. В то же время это страна, от которой многое зависит в вопросах безопасности.

Зеленский поблагодарил за вклад в защиту жизней украинцев и отметил, что поддержка Украины продолжится.

"Румыния понимает, насколько важна борьба за свободу и справедливость", — добавил он.

Кроме того, украинский лидер пригласил Дана приехать в Украину и обсудил ближайшие возможности встречи.

Скриншот поста Зеленского

Напомним, вчера в Румынии состоялся второй тур президентских выборов.

Новым президентом страны стал мэр Бухареста Никушор Дан, набрав 54,32% голосов.