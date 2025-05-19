Зеленський здійснив 23 закордонні візити з початку 2025 року

Володимир Зеленський прибув в аеропорт. Фото: ОПУ

З початку 2025 року президент України Володимир Зеленський уже здійснив 23 закордонні поїздки, відвідавши 18 країн. Загалом за час перебування на посаді глава держави виїжджав за межі України 134 рази, з них 48 візитів припали на останні 12 місяців.

Про це йдеться у статті The Times.

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Де найчастіше бував Володимир Зеленський

Країни, де найчастіше бував Володимир Зеленський з 2019 року. Фото: скриншот

Найчастіше Зеленський бував у Німеччині — 11 разів. На другому місці за кількістю візитів — Франція (10), а США опинилися на третьому місці з дев’ятьма поїздками.

Як зросла частота поїздок з моменту повномасштабного вторгнення. Фото: скриншот

Голова парламентського комітету із закордонних справ Олександр Мережко вважає, що така висока міжнародна активність президента може мати навіть позитивний психологічний ефект для нього. За його словами, закордонні візити допомагають Зеленському "освіжитися", а зміна обстановки рятує від емоційного вигорання: "Це дає можливість не зійти з розуму".

Нагадаємо, нещодавно Володимир Зеленський вперше після суперечки поспілкувався з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом.

Також Володимир Зеленський поспілкувався з прем'єр-міністрами Швеції та Болгарії щодо санкційного тиску на Росію.