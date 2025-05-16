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Зеленський обговорив з прем'єрами Швеції й Болгарії тиск на РФ

16 травня 2025 21:21
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Зеленський зустрівся з прем’єр-міністрами Швеції Крістерссоном та Болгарії Желязковим.
Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон. Фото: ОП
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

У п'ятницю, 16 травня, Президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем’єр-міністрами Швеції Ульфом Крістерссоном та Болгарії Росеном Желязковим. Політики обговорили підсумки переговорів у Стамбулі.

Деталями розмови глава держави поділився у соцмережі Х.

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Розмова з прем'єром Швеції

Зеленський зазначив, що під час зустрічі з Крістерссоном обговорили підсумки переговорів у Стамбулі, необхідність посилення тиску на Росію та подальші кроки спільної співпраці.

"Окремо зупинилися на співпраці в межах коаліції охочих, гарантіях безпеки та оборонному партнерстві", — йдеться у повідомленні.

Президент також подякував Швеції та іншим країнам Північної Європи й Балтії за підтримку ініціативи щодо повного та безумовного припинення вогню терміном на 30 днів, а також за заклик до проведення прямих переговорів між Україною та Росією на найвищому рівні.

"Це важливо, щоб дати шанс справжній дипломатії", — підкреслив Зеленський.

Зеленський з прем'єром Швеції
Зеленський на зустрічі з прем'єром Швеції. Фото: ОП

Зустріч з прем'єром Болгарії

З прем'єром Болгарії Зеленський обговорив досягнення повного й безумовного припинення вогню, гарантії безпеки та тиск на Росію.

"Торкнулися й співпраці в енергетиці та розвитку двосторонніх відносин. Для України важливо реалізувати добудову Хмельницької АЕС, і я вдячний Болгарії за допомогу. Не менш важлива спільна робота в межах коаліції з розмінування. Це безпека всього Чорноморського регіону", — підсумував глава держави.

Зеленський поговорив з прем'єром Болгарії
Зеленський зустрічається з прем'єром Болгарії. Фото: ОП

Нагадаємо, 16 травня Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президенткою Молдови Маєю Санду в Албанії. Також глава держави поговорив з лідерами ЄС.

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