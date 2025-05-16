Зеленський зустрівся з прем’єр-міністрами Швеції Крістерссоном та Болгарії Желязковим.

Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон. Фото: ОП

У п'ятницю, 16 травня, Президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем’єр-міністрами Швеції Ульфом Крістерссоном та Болгарії Росеном Желязковим. Політики обговорили підсумки переговорів у Стамбулі.

Деталями розмови глава держави поділився у соцмережі Х.

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I had a substantive conversation with @SwedishPM Ulf Kristersson — about the negotiations in Istanbul, increasing pressure on Russia, and our further joint actions.



We also focused on cooperation within the Coalition of the Willing, security guarantees, and defense partnership.… pic.twitter.com/pL7mzbjggm — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 16, 2025

Розмова з прем'єром Швеції

Зеленський зазначив, що під час зустрічі з Крістерссоном обговорили підсумки переговорів у Стамбулі, необхідність посилення тиску на Росію та подальші кроки спільної співпраці.

"Окремо зупинилися на співпраці в межах коаліції охочих, гарантіях безпеки та оборонному партнерстві", — йдеться у повідомленні.

Президент також подякував Швеції та іншим країнам Північної Європи й Балтії за підтримку ініціативи щодо повного та безумовного припинення вогню терміном на 30 днів, а також за заклик до проведення прямих переговорів між Україною та Росією на найвищому рівні.

"Це важливо, щоб дати шанс справжній дипломатії", — підкреслив Зеленський.

Зеленський на зустрічі з прем'єром Швеції. Фото: ОП

Зустріч з прем'єром Болгарії

З прем'єром Болгарії Зеленський обговорив досягнення повного й безумовного припинення вогню, гарантії безпеки та тиск на Росію.

"Торкнулися й співпраці в енергетиці та розвитку двосторонніх відносин. Для України важливо реалізувати добудову Хмельницької АЕС, і я вдячний Болгарії за допомогу. Не менш важлива спільна робота в межах коаліції з розмінування. Це безпека всього Чорноморського регіону", — підсумував глава держави.

Зеленський зустрічається з прем'єром Болгарії. Фото: ОП

Нагадаємо, 16 травня Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президенткою Молдови Маєю Санду в Албанії. Також глава держави поговорив з лідерами ЄС.