Зеленський зустрівся з прем’єр-міністрами Швеції Крістерссоном та Болгарії Желязковим.

Зеленський обговорив з прем'єрами Швеції й Болгарії тиск на РФ
У п'ятницю, 16 травня, Президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем’єр-міністрами Швеції Ульфом Крістерссоном та Болгарії Росеном Желязковим. Політики обговорили підсумки переговорів у Стамбулі.
Деталями розмови глава держави поділився у соцмережі Х.
I had a substantive conversation with @SwedishPM Ulf Kristersson — about the negotiations in Istanbul, increasing pressure on Russia, and our further joint actions.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 16, 2025
We also focused on cooperation within the Coalition of the Willing, security guarantees, and defense partnership.… pic.twitter.com/pL7mzbjggm
Розмова з прем'єром Швеції
Зеленський зазначив, що під час зустрічі з Крістерссоном обговорили підсумки переговорів у Стамбулі, необхідність посилення тиску на Росію та подальші кроки спільної співпраці.
"Окремо зупинилися на співпраці в межах коаліції охочих, гарантіях безпеки та оборонному партнерстві", — йдеться у повідомленні.
Президент також подякував Швеції та іншим країнам Північної Європи й Балтії за підтримку ініціативи щодо повного та безумовного припинення вогню терміном на 30 днів, а також за заклик до проведення прямих переговорів між Україною та Росією на найвищому рівні.
"Це важливо, щоб дати шанс справжній дипломатії", — підкреслив Зеленський.
Зустріч з прем'єром Болгарії
З прем'єром Болгарії Зеленський обговорив досягнення повного й безумовного припинення вогню, гарантії безпеки та тиск на Росію.
"Торкнулися й співпраці в енергетиці та розвитку двосторонніх відносин. Для України важливо реалізувати добудову Хмельницької АЕС, і я вдячний Болгарії за допомогу. Не менш важлива спільна робота в межах коаліції з розмінування. Це безпека всього Чорноморського регіону", — підсумував глава держави.
Нагадаємо, 16 травня Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президенткою Молдови Маєю Санду в Албанії. Також глава держави поговорив з лідерами ЄС.
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