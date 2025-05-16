Зеленський зустрівся із президенткою Молдови Маєю Санду

Зустріч Володимира Зеленського із Маєю Санду. Фото: ОПУ

У п'ятницю, 16 травня, у Тирані Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президенткою Молдови Маєю Санду. Сторони скоординували кроки для досягнення сталого миру та обговорили посилення двосторонньої співпраці.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

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Під час зустрічі з лідеркою Молдови Зеленський зазначив, що пріоритетом України є повне та безумовне припинення вогню щонайменше на 30 днів, яке має дати основу для дипломатії.

Під час спілкування лідери також обговорили:

енергетичну безпеку;

потенційний вплив результатів виборів у Європі на політичні процеси;

європейську інтеграцію;

гібридну війну Росії проти демократичних держав, зокрема спроби вплинути на парламентські вибори в Молдові.

Мая Санду запевнила, що Молдова не має намірів відділятися від України в євроінтеграційному процесі. Шлях почався разом, за підтримки України, і так само в координації він має продовжуватися. Адже від стійкості України залежить стабільність і в Молдові.

Своєю чергою, Зеленський також зазначив, що Україна готова забезпечити експорт електроенергії до Молдови під час опалювального сезону з урахуванням наявних потужностей і потреб.

Раніше ми інформували, що у п'ятницю, 16 травня, Зеленський зустрівся із європейськими партнерами.

Також ми писали, що Зеленський 16 травня прибув до Албанії для участі у Саміті європейської політичної спільноти (ЕРС).