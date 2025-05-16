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Гибридные угрозы РФ — Зеленский провел с Санду важную встречу

16 мая 2025 19:59
Евтушенко Алина - редактор
Зеленский встретился с президентом Молдовы Майей Санду
Встреча Владимира Зеленского с Майей Санду. Фото: ОПУ
Евтушенко Алина - редактор

В пятницу, 16 мая, в Тиране Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Президентом Молдовы Майей Санду. Стороны скоординировали шаги для достижения устойчивого мира и обсудили усиление двустороннего сотрудничества.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

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Во время встречи с лидером Молдовы Зеленский отметил, что приоритетом Украины является полное и безусловное прекращение огня минимум на 30 дней, которое должно дать основу для дипломатии.

Во время общения лидеры также обсудили:

  • энергетическую безопасность;
  • потенциальное влияние результатов выборов в Европе на политические процессы;
  • европейскую интеграцию;
  • гибридную войну России против демократических государств, в частности попытки повлиять на парламентские выборы в Молдове.

Майя Санду заверила, что Молдова не намерена отделяться от Украины в евроинтеграционном процессе. Путь начался вместе, при поддержке Украины, и так же в координации он должен продолжаться. Ведь от устойчивости Украины зависит стабильность и в Молдове.

В свою очередь, Зеленский также отметил, что Украина готова обеспечить экспорт электроэнергии в Молдову во время отопительного сезона с учетом имеющихся мощностей и потребностей.

Ранее мы информировали, что в пятницу, 16 мая, Зеленский встретился с европейскими партнерами.

Также мы писали, что Зеленский 16 мая прибыл в Албанию для участия в Саммите европейского политического сообщества (ЕРС).

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