Зеленский встретился с президентом Молдовы Майей Санду

Гибридные угрозы РФ — Зеленский провел с Санду важную встречу
В пятницу, 16 мая, в Тиране Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Президентом Молдовы Майей Санду. Стороны скоординировали шаги для достижения устойчивого мира и обсудили усиление двустороннего сотрудничества.
Об этом глава государства сообщил в Telegram.
Зеленский встретился с президентом Молдовы — о чем говорили
Во время встречи с лидером Молдовы Зеленский отметил, что приоритетом Украины является полное и безусловное прекращение огня минимум на 30 дней, которое должно дать основу для дипломатии.
Во время общения лидеры также обсудили:
- энергетическую безопасность;
- потенциальное влияние результатов выборов в Европе на политические процессы;
- европейскую интеграцию;
- гибридную войну России против демократических государств, в частности попытки повлиять на парламентские выборы в Молдове.
Майя Санду заверила, что Молдова не намерена отделяться от Украины в евроинтеграционном процессе. Путь начался вместе, при поддержке Украины, и так же в координации он должен продолжаться. Ведь от устойчивости Украины зависит стабильность и в Молдове.
В свою очередь, Зеленский также отметил, что Украина готова обеспечить экспорт электроэнергии в Молдову во время отопительного сезона с учетом имеющихся мощностей и потребностей.
Ранее мы информировали, что в пятницу, 16 мая, Зеленский встретился с европейскими партнерами.
Также мы писали, что Зеленский 16 мая прибыл в Албанию для участия в Саммите европейского политического сообщества (ЕРС).
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