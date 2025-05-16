Зеленский встретился с президентом Молдовы Майей Санду

Встреча Владимира Зеленского с Майей Санду. Фото: ОПУ

В пятницу, 16 мая, в Тиране Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Президентом Молдовы Майей Санду. Стороны скоординировали шаги для достижения устойчивого мира и обсудили усиление двустороннего сотрудничества.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

Реклама

Читайте также:

Зеленский встретился с президентом Молдовы — о чем говорили

Во время встречи с лидером Молдовы Зеленский отметил, что приоритетом Украины является полное и безусловное прекращение огня минимум на 30 дней, которое должно дать основу для дипломатии.

Во время общения лидеры также обсудили:

энергетическую безопасность;

потенциальное влияние результатов выборов в Европе на политические процессы;

европейскую интеграцию;

гибридную войну России против демократических государств, в частности попытки повлиять на парламентские выборы в Молдове.

Майя Санду заверила, что Молдова не намерена отделяться от Украины в евроинтеграционном процессе. Путь начался вместе, при поддержке Украины, и так же в координации он должен продолжаться. Ведь от устойчивости Украины зависит стабильность и в Молдове.

В свою очередь, Зеленский также отметил, что Украина готова обеспечить экспорт электроэнергии в Молдову во время отопительного сезона с учетом имеющихся мощностей и потребностей.

Ранее мы информировали, что в пятницу, 16 мая, Зеленский встретился с европейскими партнерами.

Также мы писали, что Зеленский 16 мая прибыл в Албанию для участия в Саммите европейского политического сообщества (ЕРС).