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Зеленский обсудил с премьерами Швеции и Болгарии давление на РФ

16 мая 2025 21:21
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Зеленский встретился с премьер-министрами Швеции Кристерссоном и Болгарии Желязковым.
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон. Фото: ОП
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

В пятницу, 16 мая, Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министрами Швеции Ульфом Кристерссоном и Болгарии Росеном Желязковым. Политики обсудили итоги переговоров в Стамбуле.

Деталями разговора глава государства поделился в соцсети Х.

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Разговор с премьером Швеции

Зеленский отметил, что во время встречи с Кристерссоном обсудили итоги переговоров в Стамбуле, необходимость усиления давления на Россию и дальнейшие шаги совместного сотрудничества.

"Отдельно остановились на сотрудничестве в рамках коалиции желающих, гарантиях безопасности и оборонном партнерстве", — говорится в сообщении.

Президент также поблагодарил Швецию и другие страны Северной Европы и Балтии за поддержку инициативы по полному и безусловному прекращению огня сроком на 30 дней, а также за призыв к проведению прямых переговоров между Украиной и Россией на самом высоком уровне.

"Это важно, чтобы дать шанс настоящей дипломатии", — подчеркнул Зеленский.

Зеленський з прем'єром Швеції
Зеленский на встрече с премьером Швеции. Фото: ОП

Встреча с премьером Болгарии

С премьером Болгарии Зеленский обсудил достижение полного и безусловного прекращения огня, гарантии безопасности и давление на Россию.

"Коснулись и сотрудничества в энергетике и развития двусторонних отношений. Для Украины важно реализовать достройку Хмельницкой АЭС, и я благодарен Болгарии за помощь. Не менее важна совместная работа в рамках коалиции по разминированию. Это безопасность всего Черноморского региона", — подытожил глава государства.

Зеленський поговорив з прем'єром Болгарії
Зеленский встречается с премьером Болгарии. Фото: ОП

Напомним, 16 мая Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Президентом Молдовы Майей Санду в Албании. Также глава государства поговорил с лидерами ЕС.

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