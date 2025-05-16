Зеленский встретился с премьер-министрами Швеции Кристерссоном и Болгарии Желязковым.

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон. Фото: ОП

В пятницу, 16 мая, Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министрами Швеции Ульфом Кристерссоном и Болгарии Росеном Желязковым. Политики обсудили итоги переговоров в Стамбуле.

Деталями разговора глава государства поделился в соцсети Х.

Реклама

Читайте также:

I had a substantive conversation with @SwedishPM Ulf Kristersson — about the negotiations in Istanbul, increasing pressure on Russia, and our further joint actions.



We also focused on cooperation within the Coalition of the Willing, security guarantees, and defense partnership.… pic.twitter.com/pL7mzbjggm — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 16, 2025

Разговор с премьером Швеции

Зеленский отметил, что во время встречи с Кристерссоном обсудили итоги переговоров в Стамбуле, необходимость усиления давления на Россию и дальнейшие шаги совместного сотрудничества.

"Отдельно остановились на сотрудничестве в рамках коалиции желающих, гарантиях безопасности и оборонном партнерстве", — говорится в сообщении.

Президент также поблагодарил Швецию и другие страны Северной Европы и Балтии за поддержку инициативы по полному и безусловному прекращению огня сроком на 30 дней, а также за призыв к проведению прямых переговоров между Украиной и Россией на самом высоком уровне.

"Это важно, чтобы дать шанс настоящей дипломатии", — подчеркнул Зеленский.

Зеленский на встрече с премьером Швеции. Фото: ОП

Встреча с премьером Болгарии

С премьером Болгарии Зеленский обсудил достижение полного и безусловного прекращения огня, гарантии безопасности и давление на Россию.

"Коснулись и сотрудничества в энергетике и развития двусторонних отношений. Для Украины важно реализовать достройку Хмельницкой АЭС, и я благодарен Болгарии за помощь. Не менее важна совместная работа в рамках коалиции по разминированию. Это безопасность всего Черноморского региона", — подытожил глава государства.

Зеленский встречается с премьером Болгарии. Фото: ОП

Напомним, 16 мая Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Президентом Молдовы Майей Санду в Албании. Также глава государства поговорил с лидерами ЕС.