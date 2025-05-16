Зеленский встретился с премьер-министрами Швеции Кристерссоном и Болгарии Желязковым.

Зеленский обсудил с премьерами Швеции и Болгарии давление на РФ
В пятницу, 16 мая, Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министрами Швеции Ульфом Кристерссоном и Болгарии Росеном Желязковым. Политики обсудили итоги переговоров в Стамбуле.
Деталями разговора глава государства поделился в соцсети Х.
I had a substantive conversation with @SwedishPM Ulf Kristersson — about the negotiations in Istanbul, increasing pressure on Russia, and our further joint actions.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 16, 2025
We also focused on cooperation within the Coalition of the Willing, security guarantees, and defense partnership.… pic.twitter.com/pL7mzbjggm
Разговор с премьером Швеции
Зеленский отметил, что во время встречи с Кристерссоном обсудили итоги переговоров в Стамбуле, необходимость усиления давления на Россию и дальнейшие шаги совместного сотрудничества.
"Отдельно остановились на сотрудничестве в рамках коалиции желающих, гарантиях безопасности и оборонном партнерстве", — говорится в сообщении.
Президент также поблагодарил Швецию и другие страны Северной Европы и Балтии за поддержку инициативы по полному и безусловному прекращению огня сроком на 30 дней, а также за призыв к проведению прямых переговоров между Украиной и Россией на самом высоком уровне.
"Это важно, чтобы дать шанс настоящей дипломатии", — подчеркнул Зеленский.
Встреча с премьером Болгарии
С премьером Болгарии Зеленский обсудил достижение полного и безусловного прекращения огня, гарантии безопасности и давление на Россию.
"Коснулись и сотрудничества в энергетике и развития двусторонних отношений. Для Украины важно реализовать достройку Хмельницкой АЭС, и я благодарен Болгарии за помощь. Не менее важна совместная работа в рамках коалиции по разминированию. Это безопасность всего Черноморского региона", — подытожил глава государства.
Напомним, 16 мая Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Президентом Молдовы Майей Санду в Албании. Также глава государства поговорил с лидерами ЕС.
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