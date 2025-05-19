Зеленский совершил 23 зарубежных визита с начала 2025 года

Зеленский уже 134 раза ездил за границу — где был чаще всего
С начала 2025 года Президент Украины Владимир Зеленский уже совершил 23 зарубежные поездки, посетив 18 стран. Всего за время пребывания в должности глава государства выезжал за пределы Украины 134 раза, из них 48 визитов пришлись на последние 12 месяцев.
Об этом говорится в статье The Times.
Где чаще всего бывал Владимир Зеленский
Чаще всего Зеленский бывал в Германии — 11 раз. На втором месте по количеству визитов Франция (10), а США оказались на третьем месте с девятью поездками.
Глава парламентского комитета по иностранным делам Александр Мережко считает, что такая высокая международная активность президента может иметь даже положительный психологический эффект для него. По его словам, зарубежные визиты помогают Зеленскому "освежиться", а смена обстановки спасает от эмоционального выгорания: "Это дает возможность не сойти с ума".
Напомним, недавно Владимир Зеленский впервые после спора пообщался с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.
Также Владимир Зеленский пообщался с премьер-министрами Швеции и Болгарии относительно санкционного давления на Россию.
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