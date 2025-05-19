Зеленский совершил 23 зарубежных визита с начала 2025 года

Владимир Зеленский прибыл в аэропорт. Фото: ОПУ

С начала 2025 года Президент Украины Владимир Зеленский уже совершил 23 зарубежные поездки, посетив 18 стран. Всего за время пребывания в должности глава государства выезжал за пределы Украины 134 раза, из них 48 визитов пришлись на последние 12 месяцев.

Об этом говорится в статье The Times.

Реклама

Читайте также:

Где чаще всего бывал Владимир Зеленский

Страны, где чаще всего бывал Владимир Зеленский с 2019 года. Фото: скриншот

Чаще всего Зеленский бывал в Германии — 11 раз. На втором месте по количеству визитов Франция (10), а США оказались на третьем месте с девятью поездками.

Как выросла частота поездок с момента полномасштабного вторжения. Фото: скриншот

Глава парламентского комитета по иностранным делам Александр Мережко считает, что такая высокая международная активность президента может иметь даже положительный психологический эффект для него. По его словам, зарубежные визиты помогают Зеленскому "освежиться", а смена обстановки спасает от эмоционального выгорания: "Это дает возможность не сойти с ума".

Напомним, недавно Владимир Зеленский впервые после спора пообщался с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.

Также Владимир Зеленский пообщался с премьер-министрами Швеции и Болгарии относительно санкционного давления на Россию.