Трамп позвонит Зеленскому после разговора с Путиным, — Белый дом

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в понедельник, 19 мая, заявила, что президент США Дональд Трамп позвонит украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Это произойдет после его разговора с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом пишет Sky News.

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Левитт отметила, что Трамп позвонит Зеленскому после разговора с Путиным.

"Я думаю, что могу подытожить внешнеполитическую повестку дня президента двумя словами — Америка превыше всего", — сказала она.

По ее словам, это означает, что американский народ и американские налогоплательщики "на первом месте".

"Вы услышите непосредственно от президента или от меня после того, как эти звонки завершатся сегодня", — добавила пресс-секретарь Белого дома.

Напомним, сегодня Трамп обсудит с Путиным переговоры России и Украины, которые состоялись в Стамбуле.

Ранее США предупредили Россию о новых санкциях в случае отказа от мирного урегулирования войны в Украине.