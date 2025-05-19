Трамп позвонит Зеленскому после разговора с Путиным, — Белый дом

В Белом доме сообщили планы Трампа после разговора с Путиным
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в понедельник, 19 мая, заявила, что президент США Дональд Трамп позвонит украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Это произойдет после его разговора с российским диктатором Владимиром Путиным.
Об этом пишет Sky News.
Разговор Трампа и Зеленского
Левитт отметила, что Трамп позвонит Зеленскому после разговора с Путиным.
"Я думаю, что могу подытожить внешнеполитическую повестку дня президента двумя словами — Америка превыше всего", — сказала она.
По ее словам, это означает, что американский народ и американские налогоплательщики "на первом месте".
"Вы услышите непосредственно от президента или от меня после того, как эти звонки завершатся сегодня", — добавила пресс-секретарь Белого дома.
Напомним, сегодня Трамп обсудит с Путиным переговоры России и Украины, которые состоялись в Стамбуле.
Ранее США предупредили Россию о новых санкциях в случае отказа от мирного урегулирования войны в Украине.
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