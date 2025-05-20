Трамп заявил, что верит, что Путин хочет мира

Трамп верит, что Путин хочет мира с Украиной
Президент США Дональд Трамп после двухчасового разговора с главой Кремля Владимиром Путиным выступил перед журналистами в Розовом саду. Он заявил, что по его мнению, российский диктатор хочет мира с Украиной.
Об этом сообщает CNN.
Что сказал Трамп о якобы желании Путина мира с Украиной
"Да", — сказал Трамп CNN, когда его спросили, считает ли он, что Путин хочет мира.
Также он повторил: "Да", когда другой репортер спросил, доверяет ли он Путину.
По мнению президента США, в ходе его телефонного разговора с главой Кремля "был достигнут определенный прогресс".
"Там творится ужасная ситуация — еженедельно убивают 5000 молодых людей, так что, надеюсь, мы что-то сделали. Мы также говорили с главами большинства европейских стран, и мы пытается все это закончить. Какой позор, что это вообще началось", — добавил он.
Напомним, что после звонка с Путиным Трамп написал у себя в соцсетях, что РФ и Украина "немедленно начнут переговоры о прекращении огня и, что еще важнее, о конце войны".
Вскоре и российские СМИ цитировали Путина. Тот заявил, что Россия готова работать с Украиной над меморандумом, который в том числе, будет предусматривать остановку огня.
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