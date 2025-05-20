Трамп заявив, що не запроваджуватиме нових санкцій проти Росії

Трамп відповів, чи введе нові санкції проти Росії
Президент США Дональд Трамп заявив, що не буде посилювати санкції проти Росії. Він вважає, є шанс на прогрес (ймовірно, маючи на увазі вирішення питання війни в Україні).
Про це повідомляє CNN.
Чому Трамп не має наміру посилювати санкції проти РФ
"Тому що я думаю, що є шанс щось зробити, і якщо ви це зробите, ви також можете зробити набагато гірше. Але може настати час, коли це станеться", — сказав президент США журналістам.
Нагадаємо, що вчора Трамп понад дві години говорив із російським диктатором Володимиром Путіним. За підсумком телефонного дзвінка він повідомив, що Росія і Україна почнуть найближчим часом переговори про припинення війни.
Путін зі свого боку заявив, що Росія готова працювати над меморандумом з Україною, який включатиме, зокрема, припинення вогню.
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