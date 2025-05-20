Трамп заявив, що не запроваджуватиме нових санкцій проти Росії

Лідер США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Brian Snyder

Президент США Дональд Трамп заявив, що не буде посилювати санкції проти Росії. Він вважає, є шанс на прогрес (ймовірно, маючи на увазі вирішення питання війни в Україні).

Про це повідомляє CNN.

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"Тому що я думаю, що є шанс щось зробити, і якщо ви це зробите, ви також можете зробити набагато гірше. Але може настати час, коли це станеться", — сказав президент США журналістам.

Нагадаємо, що вчора Трамп понад дві години говорив із російським диктатором Володимиром Путіним. За підсумком телефонного дзвінка він повідомив, що Росія і Україна почнуть найближчим часом переговори про припинення війни.

Путін зі свого боку заявив, що Росія готова працювати над меморандумом з Україною, який включатиме, зокрема, припинення вогню.