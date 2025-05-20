Трамп заявил, что не будет вводить новые санкции против России

Лидер США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Brian Snyder

Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет ужесточать санкции против России. Он считает, есть шанс на прогресс (вероятно, имея ввиду разрешения вопроса войны в Украине).

Об этом сообщает CNN.

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"Потому что я думаю, что есть шанс что-то сделать, и если вы это сделаете, вы также можете сделать намного хуже. Но может наступить время, когда это произойдет", — сказал президент США журналистам.

Напомним, что вчера Трамп более двух часов говорили с российским диктатором Владимиром Путиным. По итогу телефонного звонка он сообщил, что Россия и Украина начнут в ближайшее время переговоры о прекращении войны.

Путин в свою очередь заявил, что Россия готова работать над меморандумом с Украиной, который будет включать в том числе прекращение огня.