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Трамп ответил, введет ли новые санкции против России

20 мая 2025 00:57
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Трамп заявил, что не будет вводить новые санкции против России
Лидер США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Brian Snyder
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет ужесточать санкции против России. Он считает, есть шанс на прогресс (вероятно, имея ввиду разрешения вопроса войны в Украине).

Об этом сообщает CNN.

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"Потому что я думаю, что есть шанс что-то сделать, и если вы это сделаете, вы также можете сделать намного хуже. Но может наступить время, когда это произойдет", — сказал президент США журналистам.

Напомним, что вчера Трамп более двух часов говорили с российским диктатором Владимиром Путиным. По итогу телефонного звонка он сообщил, что Россия и Украина начнут в ближайшее время переговоры о прекращении войны.

Путин в свою очередь заявил, что Россия готова работать над меморандумом с Украиной, который будет включать в том числе прекращение огня.

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