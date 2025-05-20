Трамп заявил, что не будет вводить новые санкции против России

Трамп ответил, введет ли новые санкции против России
Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет ужесточать санкции против России. Он считает, есть шанс на прогресс (вероятно, имея ввиду разрешения вопроса войны в Украине).
Об этом сообщает CNN.
Почему Трамп на намерен усиливать санкции против РФ
"Потому что я думаю, что есть шанс что-то сделать, и если вы это сделаете, вы также можете сделать намного хуже. Но может наступить время, когда это произойдет", — сказал президент США журналистам.
Напомним, что вчера Трамп более двух часов говорили с российским диктатором Владимиром Путиным. По итогу телефонного звонка он сообщил, что Россия и Украина начнут в ближайшее время переговоры о прекращении войны.
Путин в свою очередь заявил, что Россия готова работать над меморандумом с Украиной, который будет включать в том числе прекращение огня.
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