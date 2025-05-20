Трамп заявив, що Україна готова до миру, але треба оцінити зусилля

Лідер США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Лідер Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп переконаний, що Україна готова до завершення війни. Водночас він хоче оцінити зусилля країни для досягнення цієї мети.

Про це Дональд Трамп сказав під час заходу на честь правоохоронних органів в Овальному кабінеті у вівторок, 20 травня.

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Трамп зауважив, що українці готові до проведення мирних переговорів.

"Я сказав: українці готові до припинення вогню. Вони готові до мирних переговорів", — зазначив він.

Журналісти запитали у лідера Штатів, чи робить Україна достатньо, аби досягти припинення вогню. Трамп наголосив, що йому потрібен час для оцінки дій Києва.

"Я б краще сказав вам приблизно через два тижні, бо не можу сказати ні "так", ні "ні". Я думаю, Зеленський — сильний хлопець. І з ним нелегко мати справу. Але я думаю, що він хоче зупинитися. Це дуже погана річ, те, що там відбувається. Я думаю, що він хоче зупинитися. Але я міг би краще відповісти на це питання через два тижні чи чотири тижні. Я сподіваюся, що відповідь буде такою, що він хоче розвʼязати цю проблему", — додав він.

Нагадаємо, Трамп після розмови з російським диктатором Володимиром Путіним заявив, що той хоче миру з Україною.

Крім того, лідер США повідомив, що не планує посилювати санкції проти Росії, оскільки вважає, що є шанс на прогрес.