Трамп заявил, что Украина готова к миру, но надо оценить усилия

Лидер США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп убежден, что Украина готова к завершению войны. В то же время он хочет оценить усилия страны для достижения этой цели.

Об этом Дональд Трамп сказал во время мероприятия в честь правоохранительных органов в Овальном кабинете во вторник, 20 мая.

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Трамп отметил, что украинцы готовы к проведению мирных переговоров.

"Я сказал: украинцы готовы к прекращению огня. Они готовы к мирным переговорам", — отметил он.

Журналисты спросили у лидера Штатов, делает ли Украина достаточно, чтобы достичь прекращения огня. Трамп подчеркнул, что ему нужно время для оценки действий Киева.

"Я бы лучше сказал вам примерно через две недели, потому что не могу сказать ни "да", ни "нет". Я думаю, Зеленский — сильный парень. И с ним нелегко иметь дело. Но я думаю, что он хочет остановиться. Это очень плохая вещь, то, что там происходит. Я думаю, что он хочет остановиться. Но я мог бы лучше ответить на этот вопрос через две недели или четыре недели. Я надеюсь, что ответ будет таким, что он хочет решить эту проблему", — добавил он.

Напомним, Трамп после разговора с российским диктатором Владимиром Путиным заявил, что тот хочет мира с Украиной.

Кроме того, лидер США сообщил, что не планирует усиливать санкции против России, поскольку считает, что есть шанс на прогресс.