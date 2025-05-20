Европейских лидеров шокировал рассказ Трампа о договоренности с Путиным — FT

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Европейские лидеры были поражены после того, как президент США Дональд Трамп озвучил содержание своего телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным. Он заявил, что Россия и Украина вскоре начнут переговоры о прекращении огня, и намекнул, что США, вероятно, выйдут из переговорного процесса.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на информированные источники.

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Трамп обсудил свой разговор с Путиным с президентами Владимиром Зеленским, Эммануэлем Макроном, Александром Стуббом, канцлером Германии Фридрихом Мерцем, председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, а также премьер-министрами Великобритании Киром Стармером и Италии Джорджей Мелони.

Хотя, по словам канцлера Германии, все лидеры якобы подтвердили поддержку Украины на пути к прекращению огня, двое собеседников FT сообщили, что по итогам разговора у участников осталось впечатление: США не будут оказывать давления на Россию и отказываются от активной роли в посредничестве. Трамп, по их словам, четко дал понять, что Вашингтон в дальнейшем не будет участвовать в переговорах, а страны Европы должны решать это без США.

Кроме того, Трамп не пообещал никаких санкций в случае, если Путин откажется садиться за стол переговоров. Один из европейских лидеров, знакомый с содержанием разговора, сказал, что участники были "ошеломлены" озвученной американским президентом договоренностью и тем, что Трамп не готов оказать серьезное давление на Путина.

Напомним, Дональд Трамп высказался относительно того, будут ли США выходить из переговорного процесса.

Также Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, Владимир Путин хочет мира с Украиной, но лидер США добавил, что "посмотрит", как Украина готова к миру.