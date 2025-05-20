Трамп заявив, що США можуть вийти з переговорів щодо України

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Leah Millis

Президент США Дональд Трамп заявив, що вийде з мирних переговорів, якщо не буде досягнення щодо завершення війни в Україні. Водночас він заперечує вихід США, попри те, що пригрозив це зробити.

Про це повідомляє Sky News.

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Що сказав Трамп про можливий вихід із переговорів щодо України

На запитання журналістів про те, чи означає припущення про те, що переговори можуть відбутися у Ватикані, і що США відходять від них, Трамп сказав таке:

"Ні, ні, ні, я думаю, було б чудово провести їх у Ватикані, можливо, це мало б якесь додаткове значення", — відповів він.

Виступаючи в Овальному кабінеті, інший репортер сказав Трампу, що тому не вдалося домогтися 30-денного припинення вогню, до якого він прагнув. Від президента США надійшла така відповідь:

"Це була не моя війна, я тут просто для того, щоб спробувати допомогти. Тут замішані великі его, але я думаю, що щось станеться, а якщо цього не станеться, я просто відступлю, і їм доведеться продовжувати", — заявив глава Білого дому.

Трамп також дав зрозуміти, що ситуація в Україні є питанням Європи.

"Це була європейська ситуація, вона повинна була залишатися європейською ситуацією", — сказав Трамп.

Також президент США заявив, що вірить, що глава Кремля Володимир Путін "хоче покласти цьому край".

Нагадаємо, що в понеділок між Трампом і Путін відбулася телефонна розмова, яка тривала понад 2 години. Однією з ключових тем їхніх переговорів була Україна. Після розмови він повідомив, що найближчим часом РФ і Україна почнуть переговори про припинення війни.

Також із заявами виступив і Путін. Російські ЗМІ писали, що за його словами, РФ готова працювати з Україною над меморандумом, який включатиме і припинення вогню.