Трамп заявив, що США можуть вийти з переговорів щодо України

Трамп припустив, що вийде з переговорів щодо України
Президент США Дональд Трамп заявив, що вийде з мирних переговорів, якщо не буде досягнення щодо завершення війни в Україні. Водночас він заперечує вихід США, попри те, що пригрозив це зробити.
Про це повідомляє Sky News.
Що сказав Трамп про можливий вихід із переговорів щодо України
На запитання журналістів про те, чи означає припущення про те, що переговори можуть відбутися у Ватикані, і що США відходять від них, Трамп сказав таке:
"Ні, ні, ні, я думаю, було б чудово провести їх у Ватикані, можливо, це мало б якесь додаткове значення", — відповів він.
Виступаючи в Овальному кабінеті, інший репортер сказав Трампу, що тому не вдалося домогтися 30-денного припинення вогню, до якого він прагнув. Від президента США надійшла така відповідь:
"Це була не моя війна, я тут просто для того, щоб спробувати допомогти. Тут замішані великі его, але я думаю, що щось станеться, а якщо цього не станеться, я просто відступлю, і їм доведеться продовжувати", — заявив глава Білого дому.
Трамп також дав зрозуміти, що ситуація в Україні є питанням Європи.
"Це була європейська ситуація, вона повинна була залишатися європейською ситуацією", — сказав Трамп.
Також президент США заявив, що вірить, що глава Кремля Володимир Путін "хоче покласти цьому край".
Нагадаємо, що в понеділок між Трампом і Путін відбулася телефонна розмова, яка тривала понад 2 години. Однією з ключових тем їхніх переговорів була Україна. Після розмови він повідомив, що найближчим часом РФ і Україна почнуть переговори про припинення війни.
Також із заявами виступив і Путін. Російські ЗМІ писали, що за його словами, РФ готова працювати з Україною над меморандумом, який включатиме і припинення вогню.
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