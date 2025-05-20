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Трамп допустил, что выйдет из переговоров по Украине

20 мая 2025 01:58
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Трамп заявил, что США могут выйти из переговоров по Украине
Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Leah Millis
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

Президент США Дональд Трамп заявил, что выйдет из мирных переговоров, если не будет достижения по завершению войны в Украине. В то же время он отрицает выход США, несмотря на то, что пригрозил это сделать.

Об этом сообщает Sky News.

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Что сказал Трамп о возможном выходе из переговоров по Украине

На вопрос журналистов о том, означает ли предположение о том, что переговоры могут состояться в Ватикане, и что США отходят от них, Трамп сказал следующее:

"Нет, нет, нет, я думаю, было бы здорово провести их Ватикане, возможно, это имело бы какое-то дополнительное значение", — ответил он.

Выступая в Овальном кабинете, другой репортер сказал Трампу, что тому не удалось добиться 30-дневного прекращения огня, к к которому он стремился. От президента США последовал следующий ответ:

"Это была не моя война, я здесь просто для того чтобы попытаться помочь. Здесь замешаны большие эго, но я думаю, что что-то произойдет, а если этого не произойдет, я просто отступлю, и им придется продолжать", — заявил глава Белого дома.

Трамп также дал понять, что ситуация в Украине является вопросом Европы.

"Это была европейская ситуация, она должна была оставаться европейской ситуацией", — сказал Трамп.

Также президент США заявил, что верит, что глава Кремля Владимир Путин "хочет положить этому конец".

Напомним, что в понедельник между Трампом и Путин состоялся телефонный разговор, который длился более 2 часов. Одной из ключевых тем их переговоров была Украина. После разговора он сообщил, что в ближайшее время РФ и Украина начнут переговоры о прекращении войны.

Также с заявлениями выступил и Путин. Российские СМИ писали, что по его словам, РФ готова работать с Украиной над меморандумом, который будет включать и прекращение огня.

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