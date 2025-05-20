Лидеры ЕС опасаются, что Трамп откажется останавливать войну в Украине

Лидер США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Некоторые лидеры стран Европейского Союза опасаются, что Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп откажется от планов остановить войну в Украине. Их разочаровал его разговор с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом сообщает Bloomberg.

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Лидеры ЕС были полны энтузиазма, когда Трамп призвал к 30-дневному перемирию в Украине и угрожал санкциями России в случае ее отказа. Однако его разговор с Путиным 19 мая разочаровал.

После разговора с российским диктатором Трамп заявил, что Украина и Россия могут начать мирные переговоры, вероятно без участия США. В то же время он не упомянул о санкциях или каком-либо давлении на Кремль.

Издание пишет, что несколько правительств ЕС разочаровались действиями США, поскольку Трамп не смог принудить Путина к миру. Кроме того, он может отказаться от усилий остановить войну в Украине.

Источники Bloomberg сообщили, что среди европейских лидеров растет беспокойство из-за возможного отказа Трампа от активного участия в мирном процессе.

По их словам, он четко дал понять, что не намерен усиливать санкции против России и отверг идею 30-дневного перемирия. В то же время ни Украина, ни европейские страны не поддерживают его инициативу о прямых переговорах между Киевом и Москвой.

"Сегодня кажется, что мы вернулись к более долговременному сценарию, в котором Путин покупает себе и своим военным больше времени. Путин выиграл себе больше возможностей, а прекращение огня и урегулирование кажутся все более отдаленными", — отметил глава программы Geostrategy North Немецкого фонда Маршалла в Вашингтоне Кристина Берзина.

В то же время Трамп заявил, что США не отступают от планов остановить войну в Украине. По его словам, есть "определенная линия", после которой он покинет переговоры. Однако неизвестно, о чем именно идет речь.

Что предшествовало

Напомним, 19 мая Трамп провел телефонный разговор с Путиным. Известно, что он длился два часа.

Впоследствии лидер Штатов сообщил, что не планирует усиливать санкции против России, поскольку "есть шанс на прогресс" в завершении войны.

Также Трамп заявил, что покинет мирные переговоры, если не будет прогресса. В то же время он опроверг свои же слова.

Кроме того, лидер США считает, что Путин действительно хочет мира с Украиной.