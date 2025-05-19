Триває телефонна розмова Трампа та Путіна, - ЗМІ

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп у понеділок, 19 травня, проводить телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Напередодні він розмовляв з Президентом України Володимиром Зеленським.

Про це пише Reuters.

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Розмова Трампа з Путіним

У матеріалі йдеться, що Трамп вирішив зателефонувати Путіну, аби обговорити припинення вогню після того, як переговори про завершення війни "зайшли в глухий кут".

Також у Вашингтоні заявляли, що США, можливо, доведеться вийти з переговорів.

Напередодні дзвінка віцепрезидент США Джей-Ді Венс заявив, що якщо Москва не захоче брати участь у переговорах, то врешті-решт США доведеться сказати, що "це не їхня війна".

Водночас він вважає, що Путін "здається, не знає", як вийти з війни.

"Ми спробуємо її закінчити, але якщо ми не зможемо її закінчити, ми врешті-решт скажемо: "Знаєте що? Варто було спробувати, але ми більше цього не робимо", — зазначив Венс.

Нагадаємо, спочатку Трамп зателефонував Президенту України Володимиру Зеленському. Вони обговорили конкретні кроки, необхідні для завершення повномасштабної війни.

А вчора після інавгурації Папи Римського у Ватикані Зеленський зустрівся з Венсом та держсекретарем Марко Рубіо.