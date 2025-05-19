Венс назвав умову, за якої США можуть вийти з переговорів

Віцепрезидент США Джей Ді Венс. Фото: Reuters

Віцепрезидент США Джей Ді Венс припустив, що Америка може вийти із переговорів щодо закінчення повномасштабної війни в Україні. Зокрема, він повідомив деталі про майбутню розмову президента Дональда Трампа із російським диктатором Путіним.

Про це інформує Sky News.

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Зазначається, що віцепрезидент США очікує, що лідер Америки Дональд Трамп під час телефонної розмови з російським диктатором Путіним запитає, чи "серйозно" він налаштований на мир.

Крім того, Венс припускає, що Штати можуть вийти із переговорів.

Зокрема, віцепрезидент попередив, що якщо Росія не "захоче брати участь", то "врешті-решт, США повинні будуть сказати, що це не наша війна".

Водночас він додав, що Путін, який має розмовляти з Дональдом Трампом 19 травня, "здається, не знає", як вийти з війни.

"Ми розуміємо, що тут є певний глухий кут. І я думаю, що президент скаже Путіну: "Послухайте, ви це серйозно? Ви серйозно до цього ставитеся (пропозиції США, — Ред.)?", — сказав Венс журналістам, готуючись до від'їзду з Італії після зустрічі з Папою Левом.

Нагадаємо, що Трамп у понеділок, 19 травня, проведе телефонну розмову з Путіним.

Раніше Трамп заявляв, що сподівається на те, що зрештою вдасться досягнути припинення вогню.