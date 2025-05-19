Вэнс назвал условие, при котором США могут выйти из переговоров

Вэнс сделал резкое заявление о переговорах между Украиной и РФ
Вице-президент США Джей Ди Вэнс предположил, что Америка может выйти из переговоров по окончанию полномасштабной войны в Украине. В частности, он сообщил детали о предстоящем разговоре президента Дональда Трампа с российским диктатором Путиным.
Об этом информирует Sky News.
Заявление Джей Ди Вэнса относительно переговоров между Украиной и РФ
Отмечается, что вице-президент США ожидает, что лидер Америки Дональд Трамп во время телефонного разговора с российским диктатором Путиным спросит, "серьезно" ли он настроен на мир.
Кроме того, Вэнс предполагает, что Штаты могут выйти из переговоров.
В частности, вице-президент предупредил, что если Россия не "захочет участвовать", то "в конце концов, США должны будут сказать, что это не наша война".
В то же время он добавил, что Путин, который должен разговаривать с Дональдом Трампом 19 мая, "кажется, не знает", как выйти из войны.
"Мы понимаем, что здесь есть определенный тупик. И я думаю, что президент скажет Путину: "Послушайте, вы это серьезно? Вы серьезно к этому относитесь (предложению США, — Ред.)?", — сказал Вэнс журналистам, готовясь к отъезду из Италии после встречи с Папой Львом.
Напомним, что Трамп в понедельник, 19 мая, проведет телефонный разговор с Путиным.
Ранее Трамп заявлял, что надеется на то, что в конце концов удастся достичь прекращения огня.
Читайте Новини.LIVE!