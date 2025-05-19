Продолжается телефонный разговор Трампа и Путина, - СМИ

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп в понедельник, 19 мая, проводит телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Накануне он разговаривал с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом пишет Reuters.

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В материале говорится, что Трамп решил позвонить Путину, чтобы обсудить прекращение огня после того, как переговоры о завершении войны "зашли в тупик".

Также в Вашингтоне заявляли, что США, возможно, придется выйти из переговоров.

Накануне звонка вице-президент США Джей-Ди Вэнс заявил, что если Москва не захочет участвовать в переговорах, то в конце концов США придется сказать, что "это не их война".

В то же время он считает, что Путин "кажется, не знает", как выйти из войны.

"Мы попробуем ее закончить, но если мы не сможем ее закончить, мы в конце концов скажем: "Знаете что? Стоило попробовать, но мы больше этого не делаем", — отметил Вэнс.

Напомним, сначала Трамп позвонил Президенту Украины Владимиру Зеленскому. Они обсудили конкретные шаги, необходимые для завершения полномасштабной войны.

А вчера после инаугурации Папы Римского в Ватикане Зеленский встретился с Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио.