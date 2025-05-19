Венс після зустрічі із Зеленським заявив про спільну мету України і США

Володимир Зеленський спілкується з Джей Ді Венсом. Vice President JD Vance/X@VP

Віцепрезидент Сполучених Штатів Джей Ді Венс провів зустріч із Президентом України Володимиром Зеленським у Римі. Він заявив про наявність єдиної мети у Києва та Вашингтона — досягнення довготривалого миру.

Про це Джей Ді Венс написав у дописі у соцмережі X.

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За словами Венса, під час переговорів сторони обговорили поточний перебіг перемовин щодо припинення вогню, що тривають за участі кількох країн. Він підкреслив, що США та Україна поділяють бачення необхідності встановлення стійкого миру в умовах продовження російської агресії.

Повідомлення Джей Ді Венса. Фото: скриншот

"Наші країни поділяють мету припинення непотрібного кровопролиття в Україні, і ми обговорили останні новини щодо поточних переговорів про припинення вогню і встановлення тривалого миру", — зазначив Джей Ді Венс після зустрічі.

Нагадаємо, вчора, 18 травня, Володимир Зеленський вперше зустрівся з Джей Ді Венсом після суперечки в Овальному кабінеті в лютому.

Володимир Зеленський повідомив, про що він говорив із Марко Рубіо та Джей Ді Венсом.