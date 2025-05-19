Вэнс после встречи с Зеленским заявил об общей цели Украины и США

Джей Ди Вэнс прокомментировал результаты разговора с Зеленским
Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс провел встречу с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Риме. Он заявил о наличии единой цели у Киева и Вашингтона — достижение долговременного мира.
Об этом Джей Ди Вэнс написал в заметке в соцсети X.
Джей Ди Вэнс прокомментировал встречу с Владимиром Зеленским
По словам Вэнса, во время переговоров стороны обсудили текущий ход переговоров о прекращении огня, которые продолжаются с участием нескольких стран. Он подчеркнул, что США и Украина разделяют видение необходимости установления устойчивого мира в условиях продолжения российской агрессии.
"Наши страны разделяют цель прекращения ненужного кровопролития в Украине, и мы обсудили последние новости относительно текущих переговоров о прекращении огня и установления прочного мира", — отметил Джей Ди Вэнс после встречи.
Напомним, вчера, 18 мая, Владимир Зеленский впервые встретился с Джей Ди Вэнсом после спора в Овальном кабинете в феврале.
Владимир Зеленский сообщил о чем он говорил с Марко Рубио и Джей Ди Вэнсом.
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