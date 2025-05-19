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Джей Ди Вэнс прокомментировал результаты разговора с Зеленским

19 мая 2025 09:11
Анастасия Постоенко - Редактор
Вэнс после встречи с Зеленским заявил об общей цели Украины и США
Владимир Зеленский общается с Джей Ди Вэнсом. Vice President JD Vance/X@VP
Анастасия Постоенко - Редактор

Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс провел встречу с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Риме. Он заявил о наличии единой цели у Киева и Вашингтона — достижение долговременного мира.

Об этом Джей Ди Вэнс написал в заметке в соцсети X.

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По словам Вэнса, во время переговоров стороны обсудили текущий ход переговоров о прекращении огня, которые продолжаются с участием нескольких стран. Он подчеркнул, что США и Украина разделяют видение необходимости установления устойчивого мира в условиях продолжения российской агрессии.

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Сообщение Джей Ди Венса. Фото: скриншот

"Наши страны разделяют цель прекращения ненужного кровопролития в Украине, и мы обсудили последние новости относительно текущих переговоров о прекращении огня и установления прочного мира", — отметил Джей Ди Вэнс после встречи.

Напомним, вчера, 18 мая, Владимир Зеленский впервые встретился с Джей Ди Вэнсом после спора в Овальном кабинете в феврале.

Владимир Зеленский сообщил о чем он говорил с Марко Рубио и Джей Ди Вэнсом.

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