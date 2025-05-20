Что Трамп сказал Зеленскому после звонка Путину — детали от СМИ

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Leah Millis

Президент США Дональд Трамп после телефонного разговора с российским диктатором Владимиром Путиным 19 мая сразу имел звонок с Владимиром Зеленским и другими лидерами ЕС. Глава Америки удивил отказом США вводить санкции против РФ.

Об этом сообщает Axios.

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Что сказал Трамп после разговора с Путиным

Издание сообщает, что после разговора с Путиным, Дональд Трамп сразу присоединился к конференции с Владимиром Зеленским и еще пятью европейскими лидерами. Все надеялись, что в результате этого диалога российский диктатор согласится на прекращение огня, иначе США введут против РФ жесткие санкции. Однако американский президент шокировал деталями разговора с главой Кремля.

Говоря с лидерами ЕС и Зеленским, Трамп заявил, что Путин согласился на переговоры, но США не будет в них участвовать. Кроме того, он считает, что вводить санкции против России — плохая идея, ведь Трамп считает, что "Путин хочет заключить сделку".

Ссылаясь на анонимных собеседников, Axios сообщило, что лидеры, которые присутствовали во время разговора, имели "шокированный и удивленный вид".

Украинский президент объяснил, что Путин и раньше соглашался на переговоры и первый раунд даже состоялся в Стамбуле, но никакого результата этот диалог не принес. Но глава Белого дома ничего не ответил на это. Зато европейские лидеры напомнили Трампу, что начать переговоры по 30-дневному прекращению огня, была именно его идея.

Напомним, ранее Bloomberg сообщал, что в ЕС боятся, что Трамп не захочет остановить войну. Их разочаровал его разговор с Путиным.

Кроме того, Трамп предположил, что выйдет из переговоров по Украине, если "не будет прогресса".