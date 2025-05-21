Трамп відмовився від нових санкцій проти Росії

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Президент США Дональд Трамп, який раніше обіцяв завершити війну в Україні за 24 години, нині фактично відсторонився від мирного процесу, перекинувши всю відповідальність на Україну та Росію. Після розмови з Володимиром Путіним він чітко дав зрозуміти європейським партнерам, що не має наміру долучатися до нової хвилі санкцій проти Кремля, яку ініціюють країни ЄС і Велика Британія.

Про це йдеться у статті The New York Times.

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Джерела, знайомі з деталями закритих обговорень, повідомили, що Трамп відмовився чинити подальший тиск на Росію, посилаючись на прагнення "максимізувати економічні можливості для американців". За словами співрозмовників NYT, Трамп неодноразово давав зрозуміти, що США не повинні втручатися в переговори, а сторони конфлікту мають самостійно визначити умови миру.

"Високопоставлений європейський чиновник, який брав участь в обговоренні за зачиненими дверима, сказав, що пан Трамп ніколи не був зацікавлений у приєднанні до санкцій проти Росії, якщо вона відмовиться дотримуватися безумовного припинення вогню. Його погрози, за словами чиновника, виглядали здебільшого перформативними; Сполучені Штати не долучилися до розробки нових серйозних санкцій", — зауважили журналісти.

Попри обіцянки санкцій, які Трамп обіцяв за відмову Москви від припинення вогню, після розмови з Путіним ці погрози зникли з риторики й інших посадовців Білого дому. Наприклад, колишня дипломатка Бріджит Брінк наголосила, що "мир за будь-яку ціну — це умиротворення, а не вирішення".

Велика Британія вже оголосила нові санкції проти російського оборонного, енергетичного та фінансового секторів, а ЄС затвердив 17-й пакет санкцій.

Журналісти The NYT зауважили, що у Вашингтоні дедалі виразніше формується новий курс політики на нормалізацію економічних відносин із Росією після завершення війни. Трамп у соцмережах відкрито заявив, що бачить перспективу "масштабної торгівлі зі США" та "створення тисяч робочих місць у Росії". Водночас він визнав, що досягти миру виявилося значно складніше, ніж очікувалося, ймовірно, натякаючи, що його попередні обіцянки були перебільшенням.

"Розбіжності між американцями та європейцями щодо підтримки України, ймовірно, досягнуть апогею під час двох майже одночасних самітів: "G7" у Канаді в середині червня та саміту НАТО в Гаазі тижнем пізніше. На другому саміті, зокрема, йтиметься про довгострокову підтримку України та кроки зі стримування російських військ, щоб вони не кинули виклик слабшому члену Атлантичного альянсу, а також про те, чи прийде пан Трамп на допомогу цьому члену згідно з договором НАТО", — йдеться у статті.

Нагадаємо, ЄС схвалив новий пакет санкцій проти Росії, який вже став 17-м за рахунком.

Також до санкцій приєдналась Велика Британія, яка запровадила обмеження для російського тіньового флоту.