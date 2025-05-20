Санкції проти РФ - Британія оголосила про нові обмеження проти тіньового флоту

Флот РФ. Фото: росЗМІ

У вівторок, 20 травня, Велика Британія ввела нові масштабні санкції проти Росії. Вони мають на меті посилити тиск на військовий, енергетичний та фінансовий сектори агресора.

Про це повідомляється на офіційному сайті британського уряду.

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До оновленого санкційного списку включили 100 нових заходів, серед яких опинилися російські військові підрозділи, організації, що підтримують агресивну інформаційну кампанію Кремля, а також фінансові установи, які сприяють фінансуванню війни в Україні.

"У той час, як президент Путін безжально посилює свої удари проти невинних українців, Британія посилює тиск, запроваджуючи 100 нових санкцій", — підкреслюють у заяві.

Уряд особливо зосереджується на обмеженні цін на нафту, що сприяє зниженню основних доходів Росії, необхідних для фінансування військової машини Путіна.

"Сьогоднішні заходи санкціонують ланцюги постачання смертоносних російських систем озброєння, включаючи ракети "Іскандер", — йдеться на сайті уряду.

Разом із партнерами Великобританія працює над посиленням механізмів контролю за цінами на енергоносії.

До санкцій увійшли також 14 членів Агентства соціального проєктування (SDA) — організації, яка проводить Кремлем фінансовані інформаційні операції з підриву демократії та верховенства права в Україні та світі.

Раніше проти адміністрації SDA вже були запроваджені обмеження, тепер санкції поширюються на всі рівні цієї структури.

"Ми закликаємо його негайно домовитися про повне, безумовне припинення вогню, щоб могли відбутися переговори про справедливий і тривалий мир", — сказав голова МЗС Девід Леммі.

Також під нові санкції потрапили 46 фінансових установ, які допомагають Росії обходити санкції, зокрема Санкт-Петербурзька валютна біржа та Російське агентство зі страхування вкладів.

Обмеження спрямовані на ізоляцію російської економіки та порушення каналів фінансування Кремля.

Нагадаємо, що сьогодні ж Європейський Союз затвердив 17-й пакет санкцій проти Росії. Зокрема, до нього увійшло близько 200 суден, що належать так званому "тіньовому флоту".

До цього міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Сполучені Штати разом із європейськими партнерами планують посилити санкції проти Росії, посилюючи тиск на країну.