Санкции против РФ - Британия объявила о новых ограничениях против теневого флота

Флот РФ. Фото: росСМИ

Во вторник, 20 мая, Великобритания ввела новые масштабные санкции против России. Они имеют целью усилить давление на военный, энергетический и финансовый секторы агрессора.

Об этом сообщается на официальном сайте британского правительства.

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В обновленный санкционный список включили 100 новых мер, среди которых оказались российские военные подразделения, организации, поддерживающие агрессивную информационную кампанию Кремля, а также финансовые учреждения, которые способствуют финансированию войны в Украине.

"В то время как президент Путин безжалостно усиливает свои удары против невинных украинцев, Великобритания усиливает давление, вводя 100 новых санкций", — подчеркивают в заявлении.

Правительство особенно сосредотачивается на ограничении цен на нефть, что способствует снижению основных доходов России, необходимых для финансирования военной машины Путина.

"Сегодняшние меры санкционируют цепи поставок смертоносных российских систем вооружения, включая ракеты "Искандер", — говорится на сайте правительства.

Вместе с партнерами Великобритания работает над усилением механизмов контроля за ценами на энергоносители.

В санкции вошли также 14 членов Агентства социального проектирования (SDA) — организации, которая проводит Кремлем финансируемые информационные операции по подрыву демократии и верховенства права в Украине и мире.

Ранее против администрации SDA уже были введены ограничения, теперь санкции распространяются на все уровни этой структуры.

"Мы призываем его немедленно договориться о полном, безусловном прекращении огня, чтобы могли состояться переговоры о справедливом и длительном мире", — сказал глава МИД Дэвид Лемми.

Также под новые санкции попали 46 финансовых учреждений, которые помогают России обходить санкции, в частности Санкт-Петербургская валютная биржа и Российское агентство по страхованию вкладов.

Ограничения направлены на изоляцию российской экономики и нарушение каналов финансирования Кремля.

Напомним, что сегодня же Европейский Союз утвердил 17-й пакет санкций против России. В частности, в него вошло около 200 судов, принадлежащих так называемому "теневому флоту".

До этого министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Соединенные Штаты вместе с европейскими партнерами планируют усилить санкции против России, усиливая давление на страну.