ЄС схвалив 17-й пакет санкцій проти Росії — деталі від Каллас

Кая Каллас. Фото: REUTERS/Vladislav Culiomza

Європейський Союз у вівторок, 20 травня, схвалив 17-й пакет санкцій проти Росії. Зокрема, він охоплює майже 200 кораблів так званого "тіньового флоту".

Про це повідомила головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас у соцмережі X.

Реклама

Читайте також:

Нові санкції проти Росії

"ЄС схвалив свій 17-й пакет санкцій проти Росії, спрямований проти майже 200 кораблів тіньового флоту", — розповіла Каллас.

За її словами, нові заходи також стосуються гібридних загроз та прав людини. Крім того, Каллас заявила, що ЄС готує ще більше санкцій проти Росії.

"Чим довше Росія веде війну, тим жорсткішою буде наша відповідь", — додала вона.

Допис Каллас. Фото: скриншот

Нагадаємо, 19 травня український лідер Володимир Зеленський зазначив, що пакет санкцій ЄС проти Росії досить потужний.

Раніше міністр фінансів США Скотт Бессент повідомив, що Штати разом із союзниками Європи готові посилити санкційний тиск на Росію.