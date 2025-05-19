Зеленський анонсував потужні санкції проти Росії

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Президент України Володимир Зеленський заявив, що новий санкційний пакет Європейського Союзу обов’язково буде ухвалений. Український лідер підкреслив, що він буде потужним.

Про це Зеленський повідомив під час пресконференції у понеділок, 19 травня.

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За словами українського лідера, вже є конкретні дати та досягнуті домовленості між сторонами щодо введення обмежень.

Окремо Зеленський наголосив на важливості позиції Сполучених Штатів Америки у стримуванні агресії Росії.

"Що стосується пакету США, тут інша історія. Тут треба, щоб ми всі разом наполегливо працювали зі США, щоб вони в якийсь момент, в який вони зможуть, ввели відповідні санкції. Це сильно допоможе. Банківські, енергетичні санкції. Від Америки дуже сильно залежить, чи буде далі Путін і армія РФ заробляти на цю війну", — зазначив президент.

Нагадаємо, що міністр фінансів США Скотт Бессент наголосив, що Вашингтон разом із європейськими партнерами готові значно посилити санкції проти Росії у разі, якщо Кремль не продемонструє готовності до конструктивного мирного діалогу з Україною.

Раніше президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн розкрила подробиці про 17 пакет санкцій ЄС проти РФ.