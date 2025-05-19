Зеленський анонсував потужні санкції проти Росії
Президент України Володимир Зеленський заявив, що новий санкційний пакет Європейського Союзу обов’язково буде ухвалений. Український лідер підкреслив, що він буде потужним.
Про це Зеленський повідомив під час пресконференції у понеділок, 19 травня.
Що відомо про нові санкції проти РФ
За словами українського лідера, вже є конкретні дати та досягнуті домовленості між сторонами щодо введення обмежень.
Окремо Зеленський наголосив на важливості позиції Сполучених Штатів Америки у стримуванні агресії Росії.
"Що стосується пакету США, тут інша історія. Тут треба, щоб ми всі разом наполегливо працювали зі США, щоб вони в якийсь момент, в який вони зможуть, ввели відповідні санкції. Це сильно допоможе. Банківські, енергетичні санкції. Від Америки дуже сильно залежить, чи буде далі Путін і армія РФ заробляти на цю війну", — зазначив президент.
Нагадаємо, що міністр фінансів США Скотт Бессент наголосив, що Вашингтон разом із європейськими партнерами готові значно посилити санкції проти Росії у разі, якщо Кремль не продемонструє готовності до конструктивного мирного діалогу з Україною.
Раніше президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн розкрила подробиці про 17 пакет санкцій ЄС проти РФ.
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