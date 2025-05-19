Зеленский анонсировал мощные санкции против России
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новый санкционный пакет Европейского Союза обязательно будет принят. Украинский лидер подчеркнул, что он будет мощным.
Об этом Зеленский сообщил во время пресс-конференции в понедельник, 19 мая.
Что известно о новых санкциях против РФ
По словам украинского лидера, уже есть конкретные даты и достигнутые договоренности между сторонами о введении ограничений.
Отдельно Зеленский отметил важность позиции Соединенных Штатов Америки в сдерживании агрессии России.
"Что касается пакета США, здесь другая история. Здесь надо, чтобы мы все вместе упорно работали с США, чтобы они в какой-то момент, в который они смогут, ввели соответствующие санкции. Это сильно поможет. Банковские, энергетические санкции. От Америки очень сильно зависит, будет ли дальше Путин и армия РФ зарабатывать на эту войну", — отметил президент.
Напомним, что министр финансов США Скотт Бессент отметил, что Вашингтон вместе с европейскими партнерами готовы значительно усилить санкции против России в случае, если Кремль не продемонстрирует готовности к конструктивному мирному диалогу с Украиной.
Ранее президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен раскрыла подробности о 17 пакете санкций ЕС против РФ.
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