Зеленский анонсировал мощные санкции против России

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новый санкционный пакет Европейского Союза обязательно будет принят. Украинский лидер подчеркнул, что он будет мощным.

Об этом Зеленский сообщил во время пресс-конференции в понедельник, 19 мая.

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По словам украинского лидера, уже есть конкретные даты и достигнутые договоренности между сторонами о введении ограничений.

Отдельно Зеленский отметил важность позиции Соединенных Штатов Америки в сдерживании агрессии России.

"Что касается пакета США, здесь другая история. Здесь надо, чтобы мы все вместе упорно работали с США, чтобы они в какой-то момент, в который они смогут, ввели соответствующие санкции. Это сильно поможет. Банковские, энергетические санкции. От Америки очень сильно зависит, будет ли дальше Путин и армия РФ зарабатывать на эту войну", — отметил президент.

Напомним, что министр финансов США Скотт Бессент отметил, что Вашингтон вместе с европейскими партнерами готовы значительно усилить санкции против России в случае, если Кремль не продемонстрирует готовности к конструктивному мирному диалогу с Украиной.

Ранее президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен раскрыла подробности о 17 пакете санкций ЕС против РФ.