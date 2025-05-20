ЕС одобрил 17-й пакет санкций против России — детали от Каллас

Кая Каллас. Фото: REUTERS/Vladislav Culiomza

Европейский Союз во вторник, 20 мая, одобрил 17-й пакет санкций против России. В частности, он охватывает почти 200 кораблей так называемого "теневого флота".

Об этом сообщила главный дипломат Европейского Союза Кая Каллас в соцсети X.

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"ЕС одобрил свой 17-й пакет санкций против России, направленный против почти 200 кораблей теневого флота", — рассказала Каллас.

По ее словам, новые меры также касаются гибридных угроз и прав человека. Кроме того, Каллас заявила, что ЕС готовит еще больше санкций против России.

"Чем дольше Россия ведет войну, тем жестче будет наш ответ", — добавила она.

Пост Каллас. Фото: скриншот

Напомним, 19 мая украинский лидер Владимир Зеленский отметил, что пакет санкций ЕС против России достаточно мощный.

Ранее министр финансов США Скотт Бессент сообщил, что Штаты вместе с союзниками Европы готовы усилить санкционное давление на Россию.