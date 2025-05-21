Трамп отказался от новых санкций против России

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Президент США Дональд Трамп, который ранее обещал завершить войну в Украине за 24 часа, сейчас фактически отстранился от мирного процесса, перебросив всю ответственность на Украину и Россию. После разговора с Владимиром Путиным он четко дал понять европейским партнерам, что не намерен участвовать в новой волне санкций против Кремля, которую инициируют страны ЕС и Великобритания.

Об этом говорится в статье The New York Times.

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Источники, знакомые с деталями закрытых обсуждений, сообщили, что Трамп отказался оказывать дальнейшее давление на Россию, ссылаясь на стремление "максимизировать экономические возможности для американцев". По словам собеседников NYT, Трамп неоднократно давал понять, что США не должны вмешиваться в переговоры, а стороны конфликта должны самостоятельно определить условия мира.

"Высокопоставленный европейский чиновник, участвовавший в обсуждении за закрытыми дверями, сказал, что господин Трамп никогда не был заинтересован в присоединении к санкциям против России, если она откажется соблюдать безусловное прекращение огня. Его угрозы, по словам чиновника, выглядели в основном перформативными; Соединенные Штаты не присоединились к разработке новых серьезных санкций", — отметили журналисты.

Несмотря на обещания санкций, которые Трамп обещал за отказ Москвы от прекращения огня, после разговора с Путиным эти угрозы исчезли из риторики и других должностных лиц Белого дома. Например, бывший дипломат Бриджит Бринк подчеркнула, что "мир любой ценой — это умиротворение, а не решение".

Великобритания уже объявила новые санкции против российского оборонного, энергетического и финансового секторов, а ЕС утвердил 17-й пакет санкций.

Журналисты The NYT отметили, что в Вашингтоне все отчетливее формируется новый курс политики на нормализацию экономических отношений с Россией после завершения войны. Трамп в соцсетях открыто заявил, что видит перспективу "масштабной торговли с США" и "создание тысяч рабочих мест в России". В то же время он признал, что достичь мира оказалось значительно сложнее, чем ожидалось, вероятно, намекая, что его предыдущие обещания были преувеличением.

"Разногласия между американцами и европейцами по поддержке Украины, вероятно, достигнут апогея во время двух почти одновременных саммитов: "G7" в Канаде в середине июня и саммита НАТО в Гааге неделей позже. На втором саммите, в частности, речь пойдет о долгосрочной поддержке Украины и шагах по сдерживанию российских войск, чтобы они не бросили вызов более слабому члену Атлантического альянса, а также о том, придет ли господин Трамп на помощь этому члену согласно договору НАТО", — говорится в статье.

Напомним, ЕС одобрил новый пакет санкций против России, который уже стал 17-м по счету.

Также к санкциям присоединилась Великобритания, которая ввела ограничения для российского теневого флота.